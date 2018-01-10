Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaymakamlar Toplantısında konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bugünkü İlçelerimizin sınırlarının çoğu Osmanlı'dan devralınmıştır.

Kanuna göre Kaymakamlar her yıl ilçenin tüm bucaklarıyla köylerin en az yarısını teftiş etmekle mükelleftir. Unutmayınız, her kaymakam ilçesinde devletin en üst yöneticisi olarak bizim gören gözümüz uzanan elimizdir.

Ülkemizde devlet vatandaş ilişkileri her zaman bugünkü gibi sıcak olmadı.

"HALK İÇİN HALKA RAĞMEN ZİHNİYETİNDE OLANLARIN DİRENİŞİNİ BİRER BİRER KIRDIK"

Halk için halka rağmen zihniyetiyle bu milletin tarihine hatta bizatihi kendisine savaş açanların direnişini birer birer kırarak buralara ulaştık.

Eğer Türkiye kişi başı 3 bin 500 dolar milli gelirden 10 bin dolara ulaşmışsa, Artık devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzende yürümesi mümkün değil.

Yaptığımız reformların amacı vatandaşımıza dayatılan kötü hayat şartlarını ortadan kaldırmak. Eğitimde, sağlıkta ve sosyal güvenlikte yaptığımız reformların amacı devlet olarak milletimize el uzatmaktır. İnşallah ikili eğitim öğretim sistemini de kaldıracağız.

Bazen vatandaşlarımızın şikayetlerini aldığımız oluyor. Haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan asla çekinmeyiz.

Bu ülke 2023'te artık ilk 10'un içine girecek.

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