Haberler > Gündem Haberleri > Anayasa Mahkemesi tahliye kararı verebilir mi?

tahliye kararı verebilir mi?

(AYM) Genel Kurulu, dün FETÖ'den tutuklu gazeteciler ve Şahin Alpay'ın, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ve "ifade ve basın özgürlüklerinin" ihlal edildiğine karar verdi. Altan ve Alpay'ın Avukatı Veysel Ok'un başvurusunu dosya üzerinden görüşen iki mahkeme, tahliye taleplerini reddetti. A Haber canlı yayınına katılan Avukat Mehmet Sarı, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının ne anlama geldiğini değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 12.1.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 12:06
Anayasa Mahkemesi tahliye kararı verebilir mi?

YETKİ VE SINIRLARINI AŞMIŞTIR

nin kuruluşu ve görevleri hakkında Anayasa'nın 148.maddesi 3 ve 4 fıkrasında, 6216 sayılı yasa ile bireysel başvuru düzenleyen tayin edilmiştir. Temel husus; Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bu karar, Yerel Mahkemenin takdiri olan karardır. Anayasa Mahkemesinin yetki ve sınırlarını aşmıştır.

SÜPER TEMYİZ MAHKEMESİ ŞEKLİNDE HAREKET ETMİŞTİR...

Anayasa Mahkemesi, aldığı bu kararın gerekçesini internet sitesinde paylaşarak; bizatihi delillerin tartışıldığı denetim mercii olan İstinaf ve Temyiz Mahkemelerinin yerine karar vererek, Süper Temyiz Mahkemesi şeklinde hareket etmiştir. Yani dosyanın içerik ve delil denetimini yapmak suretiyle çıkan sonuç itibariyle ne yönde karar vermesi gerektiğini karar veren bir gereklilik şeklinde davranmıştır...

AYM, Anayasa ve yasaları mı çiğnedi?

AYM'den ikinci Can Dündar vakası mı?


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Anayasa Mahkemesi tahliye kararı verebilir mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN