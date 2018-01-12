Anayasa Mahkemesi tahliye kararı verebilir mi?

YETKİ VE SINIRLARINI AŞMIŞTIR



Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve görevleri hakkında Anayasa'nın 148.maddesi 3 ve 4 fıkrasında, 6216 sayılı yasa ile bireysel başvuru düzenleyen tayin edilmiştir. Temel husus; Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bu karar, Yerel Mahkemenin takdiri olan karardır. Anayasa Mahkemesinin yetki ve sınırlarını aşmıştır.

SÜPER TEMYİZ MAHKEMESİ ŞEKLİNDE HAREKET ETMİŞTİR...



Anayasa Mahkemesi, aldığı bu kararın gerekçesini internet sitesinde paylaşarak; bizatihi delillerin tartışıldığı denetim mercii olan İstinaf ve Temyiz Mahkemelerinin yerine karar vererek, Süper Temyiz Mahkemesi şeklinde hareket etmiştir. Yani dosyanın içerik ve delil denetimini yapmak suretiyle çıkan sonuç itibariyle ne yönde karar vermesi gerektiğini karar veren bir gereklilik şeklinde davranmıştır...

AYM, Anayasa ve yasaları mı çiğnedi?



