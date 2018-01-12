Cumhurbaşkanı Erdoğan öperek teslim aldı!

Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıldönümü etkinliği, üniversitenin Sultanahmet'te bulunan Rektörlük binasında gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel Kur'an-ı Kerim hediye edildi

ERDOĞAN ÖPEREK TESLİM ALDI!

Program sonrasında Marmara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr M.Emin Arat, Azeri doktora öğrencisi Tunzala Mammadzade'nin, 3 yılda yaptığı 50 metre şeffaf ipek üzerine altın ve gümüş renkli boya ile nakşedilmiş Kuran-ı Kerim'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

DOÇENTLİK MÜJDESİNİ VERDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda Yardımcı Doçentlik ünvanının kaldırılacağını ifade ederek "Yardımcı doçentliğin sadece bir siyasi karar olduğunu dile getirdik. Dedik bir öyle bir adım atalım ki, ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilmesini temin edecek çalışma yapalım. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek. Doktoradan sonra bir de yardımcı doçentlik olmayacak. Doktoradan sonra kazanan doçentliğe gidecek. Her iş gibi akademi de adanmışlık gerektirir. Bir hocalarımızda artık bu azmi, bu kararlılığı görüyorum." dedi.