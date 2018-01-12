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İşte ’le ihanet toplantısının beyin takımı

Giriş Tarihi: 12.1.2018
İşte Adil Öksüz’le ihanet toplantısının beyin takımı
Adana'da 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, firari 'le Mart 2016'da Güneş Işığı Otel'de toplantı yapan 15 kişilik grubun beyin takımını oluşturan 6 kişinin isimlerine ve fotoğraflarına SABAH ulaştı. İşte o isimler:
Naim Selmanlar: Adana İl Sorumlusu. kullanıcısı. Hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2015 ve 2016'ya ait iki ayrı soruşturması var.
Döne Yıldız (Şeyma K.): Oteldeki toplantıyı organize etti. Sohbet hocası. ByLock'çu. 2016'da hakkında soruşturma başlatıldı ve yakalama emri çıkarıldı.
Murat Mart: Oteldeki toplantıyı organize etti. Sohbet hocası. ByLock kullanıyor. Hakkında soruşturma açıldı.
Yakup Koşan: Oteldeki toplantıyı organize etti. Sohbet hocası. ByLock'çu. 2016'da hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Ali Koçaklı: İşadamı. Kardeşler Unlu Mamulleri'nin sahibi, Burç Okulları'nın ortağı. Şirketlerine atandı. Örgüte finansal destek sağladı.
Yağmur Akkülah: Yağmur Mobilya'nın sahibi. Işık Dershaneleri'nin ortağı. Şirketlerine kayyum atandı.


Naim Selmanlar-Yağmur Akkulah-Murat Mart
Ali Kocaklı-Yakup Koşan-Döne Yıldız
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İşte Adil Öksüz’le ihanet toplantısının beyin takımı
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