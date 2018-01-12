İşte Adil Öksüz’le ihanet toplantısının beyin takımı

Adana'da 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz
'le Mart 2016'da Güneş Işığı Otel'de toplantı yapan 15 kişilik grubun beyin takımını oluşturan 6 kişinin isimlerine ve fotoğraflarına SABAH ulaştı. İşte o isimler:
Naim Selmanlar:
Adana İl Sorumlusu. ByLock
kullanıcısı. Hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2015 ve 2016'ya ait iki ayrı soruşturması var.
Döne Yıldız (Şeyma K.):
Oteldeki toplantıyı organize etti. Sohbet hocası. ByLock'çu. 2016'da hakkında soruşturma başlatıldı ve yakalama emri çıkarıldı.
Murat Mart:
Oteldeki toplantıyı organize etti. Sohbet hocası. ByLock kullanıyor. Hakkında soruşturma açıldı.
Yakup Koşan:
Oteldeki toplantıyı organize etti. Sohbet hocası. ByLock'çu. 2016'da hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Ali Koçaklı:
İşadamı. Kardeşler Unlu Mamulleri'nin sahibi, Burç Okulları'nın ortağı. Şirketlerine kayyum
atandı. Örgüte finansal destek sağladı.
Yağmur Akkülah:
Yağmur Mobilya'nın sahibi. Işık Dershaneleri'nin ortağı. Şirketlerine kayyum atandı.
Naim Selmanlar-Yağmur Akkulah-Murat Mart
Ali Kocaklı-Yakup Koşan-Döne Yıldız