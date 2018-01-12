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Sabrımız azalıyor Suriye’de terör koridoru inşa etmeye çalışılması sabrımızı azaltıyor. En ufak bir tehdit olursa F-16 oluruz, tankla tüfekle inlerine gireriz. Karşınızda güçlü Türkiye var. FETÖ’nün ağası Pensilvanya’da. Arkasında da ABD var