Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Gelin ve damat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye geldi

Gelin ve damat Erdoğan'ı görmeye geldi

Yozgat 6. Olağan İl Kongresi Rıza Kayaalp Spor Salon'unda gerçekleştirildi. ve çifti, ’ı görmek için genel kurulun yapılacağı spor salonuna geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreye katılan Eda-Hakan Korkmaz çiftiyle sohbet etti.

Giriş Tarihi: 14.1.2018 19:43 Güncelleme Tarihi: 14.1.2018 19:44
Gelin ve damat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye geldi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği genel kurul öncesinde 18 yaşındaki Eda ve 24 yaşındaki çifti de gelin ve damatlıkları ile spor salonu önünde bekledi.

'ONU ÇOK SEVİYORUZ VE GÖRMEK İSTİYORUZ'

'ı çok sevdiğini söyleyen Hakan Korkmaz, "Cumhurbaşkanı'nı çok seviyorum, onu görmek için 50 kilometrelik yoldan geldik. Onu çok seviyoruz ve görmek istiyoruz. Eda Korkmaz da, "Cumhurbaşkanımızı görmek istiyoruz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EDA VE HAKAN ÇİFTİYLE SOHBET ETTİ

ve Hakan Korkmaz çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için genel kurulun yapılacağı spor salonuna geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreye katılan Eda-Hakan Korkmaz çiftiyle sohbet etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gelin ve damat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN