Çukurca’da 1 şehit, 3 yaralı

Hakkari
'nin Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Bölgede kaçan teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı. Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı bölgesindeki askeri üs bölgesine Kuzey Irak toprakları içinde kalan Kulika Dağı bölgesinden füze atıldı. Saldırıda üs bölgesindeki askerlerden 4'ü yaralandı. Yaralı askerler helikopterle üs bölgesinden alınarak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, Ensesine şarapnel parçası isabet eden Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp (22) şehit oldu. Alp'in babaocağı Adana'nın Kozan ilçesine de şehit ateşi düştü. Anne Müşerref ve baba Mahmut Alp acı haberle yıkıldı. İki kardeşi bulunan şehit erin 1.5 yıllık asker olduğu öğrenildi.