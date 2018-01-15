Diyanet'e yönelik saldırıların perde arkası deşifre oldu

Türkiye geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hiç olmayan bir fetvası üzerinden başlatılan kara propagandaların perde arkası deşifre oldu. "Diyanet kapatılsın" kampanyasına dönüşen ve doğrudan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ı hedef alan bu çirkin propagandanın arkasında terör örgütü KJK'nın üyesi Ayten Amed'in olduğu belirtildi.

İSYANA TEŞVİK

Amed kod adlı terörist bugün terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF Habere yaptığı açıklamada, AK Parti- ve MHP'nin oluşturduğu Milli mutabakat hakkında çirkin ithamlarda bulunarak Diyanet hakkında da skandal iddialarda bulundu. Terörist bunlarla kalmayıp halkı isyana teşvik eden çağrılarda bulundu.