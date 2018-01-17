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Son Dakika Haberi: Yılın ilk MGK'sı toplandı

Son dakika haberi... , Erdoğan başkanlığında toplandı. Akşam saatlerinde ise Kabine'nin toplanacağı açıklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 15:51
Son Dakika Haberi: Yılın ilk MGK'sı toplandı

, başkanlığında toplandı. Masada, 'Afrin operasyonu' ve 'OHAL'in uzatılması' olmak üzere iki kritik başlık olacak.

OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTISININ EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ AFRİN OPERASYONU

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ocak ayı olağan toplantısının en önemli gündem maddesi Afrin operasyonu olacak. 19 Ocak'ta sona erecek OHAL'in uzatılması yönündeki tavsiye kararı da bugünkü toplantının ana gündem maddeleri arasında yerini alıyor. MGK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda OHAL'in uzatılması yönünde karar verilecek. 21 Temmuz'da ilan edilen OHAL, böylelikle 6. kez uzatılmış olacak.

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Son Dakika Haberi: Yılın ilk MGK'sı toplandı
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