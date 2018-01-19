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Erdoğan yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu

Erdoğan, 'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 21:10 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 01:41
Erdoğan yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu

yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemeğe, Başkanı , Başbakan , Başkanı , Yargıtay Birinci Başkanı , Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri Necipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Cumhurbaşkanı Müdürü Hasan Doğan katıldı.

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Erdoğan yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu
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