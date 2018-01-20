DEAŞ’tan canlı bomba, YPG’den hastaneye saldırı

Afrin operasyonu öncesinde Azez'e terör saldırıları arttı. Kilis'e komşu Suriye
'nin Azez kentinde ÖSO
güçlerince durdurulan kamyona yüklenen su tankerindeki 'canlı bomba' yelekli 4 DEAŞ
'lıdan biri, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi, 3'ü ise öldürüldü. Afrin'deki PYD
/PKK
'lılar ise Azez Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne havan saldırısı düzenledi. Mermiler kadın hastaların bulunduğu koğuşa isabet etti. Bir kadın hasta öldü, 14 kişi de yaralandı. PYD/PKK 'lılar El Bab
ilçesini de hedef aldı. Sivillerin yaşadığı çadırların bulunduğu alana düşen roketin patlaması sonucu bir çocuk yanarak can verdi, 5 kişi de yaralandı. Bu arada Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü PYD/PKK 'nın Afrin'de çocukları zorla silah altına aldığını bildirdi