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’tan canlı bomba, ’den hastaneye saldırı

UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018
DEAŞ’tan canlı bomba, YPG’den hastaneye saldırı
Afrin operasyonu öncesinde Azez'e terör saldırıları arttı. Kilis'e komşu 'nin Azez kentinde güçlerince durdurulan kamyona yüklenen su tankerindeki 'canlı bomba' yelekli 4 'lıdan biri, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi, 3'ü ise öldürüldü. Afrin'deki / 'lılar ise Azez Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne havan saldırısı düzenledi. Mermiler kadın hastaların bulunduğu koğuşa isabet etti. Bir kadın hasta öldü, 14 kişi de yaralandı. PYD/PKK 'lılar ilçesini de hedef aldı. Sivillerin yaşadığı çadırların bulunduğu alana düşen roketin patlaması sonucu bir çocuk yanarak can verdi, 5 kişi de yaralandı. Bu arada Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü PYD/PKK 'nın Afrin'de çocukları zorla silah altına aldığını bildirdi
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DEAŞ’tan canlı bomba, YPG’den hastaneye saldırı
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