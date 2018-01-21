Fransa BM'yi acil toplantıya çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, BM Güvenlik Konseyi'ni TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harekatın başlamasının ardından yaptığı açıklamada BM'yi bilgilendirdiğini belirtmişti.

ABD, İran ve Rusya büyükelçilikleri misyon şefleri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Afrin'deki son gelişmelerle ilgili bilgilendirilmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleri İngiltere, Fransa ve Çin'in Türkiye'deki temsilcileri de Afrin harekatıyla ilgili bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.