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'yi acil toplantıya çağırdı

, Dışişleri Bakanlığı'nın 'yi bilgilendirdiği, 'nın BM sözleşmesinin 51'inci maddesine dayandırarak başlatıldığını duyurduğu Zeytin Dalı Harekatı hakkında BM'yi acil toplantıya çağırdı

Giriş Tarihi: 21.1.2018 15:19
Fransa BM'yi acil toplantıya çağırdı

Dışişleri Bakanı Le Drian, Güvenlik Konseyi'ni 'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harekatın başlamasının ardından yaptığı açıklamada BM'yi bilgilendirdiğini belirtmişti.

ABD, İran ve Rusya büyükelçilikleri misyon şefleri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Afrin'deki son gelişmelerle ilgili bilgilendirilmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleri İngiltere, Fransa ve Çin'in Türkiye'deki temsilcileri de Afrin harekatıyla ilgili bilgilendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

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Fransa BM'yi acil toplantıya çağırdı
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