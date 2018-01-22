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Burak Akın'ın ardından çözülmeler sürüyor! Teslim oldular

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduklarını itiraf ederek görev yaptıkları ve 'de teslim olan 2 askeri personel, soruşturmanın yürütüldüğü Erzincan'a getirildi.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 12:39
Burak Akın'ın ardından çözülmeler sürüyor! Teslim oldular

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın itirafçı olup adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından daha önce Erzincan'da görev yaptıkları belirlenen, 'da askerlik şubesinde görevli teğmen S.İ ile 'de görevli astsubay F.Ş, bağlı bulundukları illerin savcılığı ile terörle mücadele şubesine teslim oldu.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTEDİKLERİ İÇİN...

FETÖ mensubu olduklarını beyan eden S.İ. ile F.S'nin etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri ve itirafçı olmak için emniyete ve savcılığa başvurdukları belirtildi.

S.İ. ve F.S, suç tarihinde görev yaptıkları, soruşturmanın yürütüldüğü Erzincan'daki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

İfadelerinde FETÖ üyesi olduklarını itiraf eden zanlıların, örgütün TSK'daki kripto yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdikleri öğrenildi.

Astsubay F.Ş'nin çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildiği, teğmen S.İ'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Burak Akın'ın ardından çözülmeler sürüyor! Teslim oldular
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