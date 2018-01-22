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Erdoğan minik Irmak'la görüştü

, 'taki programında kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken minik Irmak'ı telefonla arayarak Cumhurbaşkanlığı si'ne davet etmişti. Minik Irmak, bugün Külliye'de, Erdoğan'ın konuğu oldu. Görüşmenin yapıldığı Külliye'de objektiflere renkli kareler yansıdı.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Irmak'la görüştü

, 'ta katıldığı AK Parti İl Kongresi'nde kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i Cumhurbaşkanlığı si'nde kabul etti. Külliye'deki kabulde renkli anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmak'ın gözyaşlarını yanıtsız bırakmadı

IRMAK BİSİKLETE BİNDİ

4 yaşındaki Irmak, Külliye'de bisiklete bindi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet etti.

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YOZGAT FORMASI HEDİYE ETTİLER

Irmak ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yozgat forması hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göremeyen küçük kız gözyaşlarına boğuldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Irmak'la görüştü
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