Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Irmak'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta katıldığı AK Parti İl Kongresi'nde kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Külliye'deki kabulde renkli anlar yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmak'ın gözyaşlarını yanıtsız bırakmadı
IRMAK BİSİKLETE BİNDİ
4 yaşındaki Irmak, Külliye'de bisiklete bindi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet etti.
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YOZGAT FORMASI HEDİYE ETTİLER
Irmak ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yozgat forması hediye etti.
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