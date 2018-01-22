Son dakika haberi... PYD/PKK, Afrin’deki DEAŞ’lıları TSK’yla savaşmaları için serbest bıraktı

AA'nın Afrin'deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanmak üzere DEAŞ'lı teröristlerle anlaşmaya vardı.

DEAŞ'LI ESİRLERİ HAPİSHANELERDEN ÇIKARDILAR

PYD/PKK, daha önce çatışmalarda sağ ele geçirdiği DEAŞ'lıları, TSK ve ÖSO güçlerine karşı savaşmaları şartıyla hapishanelerden çıkardı.

PYD/PKK daha önce de ABD'nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye'ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.