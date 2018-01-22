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Son dakika haberi... /, ’deki ’lıları ’yla savaşmaları için serbest bıraktı

Son dakika haberi... , teröristleri iyice köşeye sıkıştırdı. ve 'nun birlikte yürüttüğü başarılı operasyonda teröristler iyice tutuştu. ’deki terör örgütü /, hapishanelerde tuttuğu ’lıları, Türk Silahlı Kuvvtleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) karşı savaşmaları koşuluyla serbest bıraktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 15:20
Son dakika haberi... PYD/PKK, Afrin’deki DEAŞ’lıları TSK’yla savaşmaları için serbest bıraktı

AA'nın 'deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü, Harekatı'nda kullanmak üzere 'lı teröristlerle anlaşmaya vardı.

DEAŞ'LI ESİRLERİ HAPİSHANELERDEN ÇIKARDILAR

/, daha önce çatışmalarda sağ ele geçirdiği DEAŞ'lıları, ve güçlerine karşı savaşmaları şartıyla hapishanelerden çıkardı.

PYD/PKK daha önce de ABD'nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü 'ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.

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