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Erdoğan, heyetini 'de kabul etti

, Yasama Meclisi Türkiye Dostluk Grubu heyetini kabul etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018 19:52 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin heyetini Külliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanlığı si'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin heyetini Külliye'de kabul etti
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