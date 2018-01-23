Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kararlılık mesajı!

Erdoğan'dan kararlılık mesajı!

Erdoğan, 'dan yaptığı açıklamalarda kararlılığın devam ettiğini ve geri adım atılmayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 22:13 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 01:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kararlılık mesajı!

, resmi hesabından Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı o Tweetler:

-'nin kuzeyinden 'ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır.Geri adım atmak yok.

- Türkiye'nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur.Bu operasyonlardaki temel amacımız, millî güvenliğimizin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır.

- 'de ve Afrin'de de huzur ve güven iklimi tesis edildiğinde, yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz kendi yurtlarında, kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkânına kavuşacaklar.

- Bölge, Türkiye için bir terör tehdidi olmaktan çıkana kadar, insanların huzur içinde yaşayabilecekleri bir yer haline gelene kadar operasyonlarımız sürecektir.Türkiye bu konuda kimseden icazet almak durumunda değildir.

İşte 'Zeytin Dalı Operasyonu'nun tüm detayları

Burkina Faso'da Zeytin Dalı Harekatı için dua

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kararlılık mesajı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN