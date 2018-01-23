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bas'tan AB'ye "'i hızla tanıyın" çağrısı

" ve Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var" diyen Devlet Başkanı Mahmud bas, AB’ye flaş bir çağrı yaptı. AB Yüksek temsilcisi Mogherini ile bir araya gelen Abbas, "Üye devletleri hızla Filistin devletini tanımaya çağırıyorum." Dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018 22:36 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 02:01
Abbas'tan AB'ye Filistin'i hızla tanıyın çağrısı

Bazı temaslarda bulunmak üzere 'e gelen bas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ile arasındaki olumlu ilişkilere dikkati çekerek "Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var." ifadelerini kullandı.

Geçen ay İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne değinen Abbas, "Zirve, süreçte büyük bir başarı noktası oldu. Özellikle de barış sürecinin ilerleme kaydetmesinde."? değerlendirmesinde bulundu.

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"AB FİLİSTİN'İ TANIMALI"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelen Abbas, "AB'nin Ortadoğu'daki bu süreçte adil çözüme ulaşılabilmesi için rol oynaması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

AB iki devletli çözüm için çalışmalarını artıracak

İki devletli çözüm ve barış için müzakerelere devam edilmesinden yana olduklarının altını çizen Abbas, "Sorunun çözülmesi yolunda karşılaştığımız zorluklara rağmen yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde terörizm ve radikalizmle mücadele konusundaki kararlığımızı sürdüreceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

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Abbas'tan AB'ye "Filistin'i hızla tanıyın" çağrısı
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