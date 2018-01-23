Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > "Terör örgütüne Atatürk'ü kalkan yaptınız"

"Terör örgütüne Atatürk'ü kalkan yaptınız"

Hilal Kaplan bugünkü yazısında terör örgütüne karşı gerçekleştirilen Afrin operasyonunu itibarsızlaştırmak için sosyal medyadan kampanya başlatan bazı ünlü isimlere tepki gösterdi. Bunlardan biri de teröristleri korumak için Atatürk’ü de alet eden oyuncu ’du…

Giriş Tarihi: 23.1.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 09:58
Terör örgütüne Atatürk'ü kalkan yaptınız

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

'Memoli'nin yavuklusu' olmasının dışında hiçbir 'başarısı' olmayan oyuncu, Afrin Harekâtı'na başlandığı günlerde, 15 Temmuz darbecilerinin de kendilerine slogan yaparak kirlettiği "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü, kendi dilinde bile değil, İngilizce paylaşmış.

***

dostu yabancılara şirin görünme isteğine Atatürk'ü alet etmeye kalkan bu kişiye, Afrin'in yanı başındaki Hatay'ın 'ye katılma mücadelesi sırasında Atatürk'ün sarf ettiği şu sözleri hatırlatmak en iyisi:
"Biz bu işin barışçı yoldan çözülmesini istiyoruz. Fakat Fransızlar bizi aldatma yoluna saparsa, onları hiç memnun etmeyecek derecede ciddi davranmamız zorunludur. Bu ciddiliğin gerektirdiği önlemler askerî olacaktır."
Terör örgütüne Atatürk'ü de kalkan yapmaya çalıştılar ya, daha ne olsun!

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
"Terör örgütüne Atatürk'ü kalkan yaptınız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN