"Terör örgütüne Atatürk'ü kalkan yaptınız"

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

'Memoli'nin yavuklusu' olmasının dışında hiçbir 'başarısı' olmayan oyuncu, Afrin Harekâtı'na başlandığı günlerde, 15 Temmuz darbecilerinin de kendilerine slogan yaparak kirlettiği "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü, kendi dilinde bile değil, İngilizce paylaşmış.

***

PKK dostu yabancılara şirin görünme isteğine Atatürk'ü alet etmeye kalkan bu kişiye, Afrin'in yanı başındaki Hatay'ın Türkiye'ye katılma mücadelesi sırasında Atatürk'ün sarf ettiği şu sözleri hatırlatmak en iyisi:

"Biz bu işin barışçı yoldan çözülmesini istiyoruz. Fakat Fransızlar bizi aldatma yoluna saparsa, onları hiç memnun etmeyecek derecede ciddi davranmamız zorunludur. Bu ciddiliğin gerektirdiği önlemler askerî olacaktır."

Terör örgütüne Atatürk'ü de kalkan yapmaya çalıştılar ya, daha ne olsun!

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN