Mehmetçiğe sevgi seli

Türkiye
, Suriye'deki teröristleri temizlemek için başlatılan Zeytindalı Operasyonu'nu gerçekleştiren Mehmetçik için tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanında evler, sokaklar ve işyerleri bayraklarla donatılırken, pek çok yerde de insanlar gönüllü askerlik için askerlik şubelerine akın etti. Yaşları 18 ile 40 arasında değişen Suriyeli sığınmacılar da 10 ilde gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. KİLİS:
Sınıra yakın köylerde oturan çiftçiler harekâta katılan askerlere bir ton Kilis
Karası kuru üzüm yolladı. Antalya:
Alanya ilçesinde evlenen Uzman Çavuş Samet Demir, Afrin operasyonunda görev yapan arkadaşlarına destek için nikâh masasını gül yerine zeytin dalıyla donattı. K.MARAŞ:
Büyükşehir Belediyesi'nde kamyon şoförlüğü yapan Ahmet Karagün, şubat ayı maaşını Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan askerlere bağışladı. ADIYAMAN:
Ellerinde Türk bayrakları ve zeytin dallarıyla askerlik şubesine gelen muhtarlar gönüllü askerlik için başvuru yaptı. NİJERYA:
Nur'ul Anwar Turkish Islamiyya Okulu ve Semerkand Vakfı'nda bir araya gelen öğrenciler Türkiye için dua ederek Fetih Suresi'ni okudu. DÜZCE:
35 TIR ve kamyon sürücüsü askerlere destek amacıyla konvoy düzenledi. Haluk BİLGİLİ-Yaser ÇAPAROĞLUİbrahim GÜNEŞ