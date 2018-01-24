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Mehmetçiğe sevgi seli Afrin operasyonuna katılan askerlere destek için tüm yurtta bayrak seferberliği düzenleniyor. Askerlik şubelerinin önünde ise gönüllü başvurular nedeniyle kuyruklar oluştu

Giriş Tarihi: 24.1.2018