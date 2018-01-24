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Sözde "sıkıyönetim" komutanının davasında karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan, darbecilerin hazırladığı sözde atama listesinde " sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen dönemin 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'a yargılandığı davada, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 16:44 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 17:06
Sözde sıkıyönetim komutanının davasında karar verildi

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen sanık Yılmaz, tutuklu bulunduğu Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS...

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, Yılmaz'ın darbe girişiminde müşterek fail olarak sorumlu tutulduğunu, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi.

Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece saklanmadığını, gizlenmediğini ve birliklerinin başına geçerek darbeye karşı durduğunu ileri sürdü.

"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

'cü ve darbeci olmadığını iddia eden Yılmaz, "18 aydır hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunuyorum. Suçsuzum ve tek tesellim vicdanımın rahat olmasıdır. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye ve beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme verdiği kısa aranın ardından Yılmaz hakkında, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

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Sözde "sıkıyönetim" komutanının davasında karar verildi
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