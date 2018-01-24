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" kesinlikle Afrin operasyonuna destek verirdi"

Gazeteci ve Yazar suikastının 25. yıl dönümde çeşitli etkinlik ve törenlerle anılıyor. Suikasta, faillere ve Uğur Mumcu'nun gazeteciliğine ilişkin Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu, "Yıllarca gazetecilik yapan Uğur, (Mumcu) 'nin planlarına ve  projesine karşı çıktığı için suikasta kurban gitti. Uğur sağ olsaydı ABD'nin kara gücü olan terör örg��tünün sınırımızda istemez ve Afrin operasyonuna kesinlikle destek verirdi" dedi.

SABAH İNTERNET Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 13:25
Uğur Mumcu kesinlikle Afrin operasyonuna destek verirdi

AVUKAT CEYHAN MUMCU'NUN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...

suikastının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen ciddi manada bir fail bulunamadı, hesap sorulamadı. Zaten dava zaman aşımına uğradı. Bundan sonra yakalanmaları bizim (aile) için çok bir önemi yok ancak; tetikçi ve azmettirenler, onları koruyanlar, finansal kaynak sağlayanlar dün olduğu gibi bugün de toplum için tehlikelidir.

TÜRKİYE AMERİKA'DAN HESAP SORAN KONUMA GELDİ

'nin projesine karşı çıkan Uğur Mumcu hedefe kondu. Türkiye artık Amerika'dan hesap soran konuma geldi. Kürdistan Devleti kurulsun, 'a, 'ye özgürlük gelsin, terör biter bize ne diyenler sınırlarımızdaki tehditleri ve Uğur'un (Mumcu) yazdıklarını görmezden geldiler.

ve Afrin'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonu aynı amaca hizmet ediyor.

TÜRKİYE'NİN SİVİL HALKA KARŞI HASSASİYETİ

(Türk askerinin sivillere zarar verdiği yönünde propagandalara ilişkin) Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde Türk askeri tonlarca un stokladı bu kadar unu ne yapacaksınız diye sorduğumda. Albay, "Savaşta fırınlar çalışmaz Kıbrıs Barış Harekatı esnasında bize kurşun sıkmayan halka ister Rum olsun ister Türk ekmek yapıp dağıtacağız. " dedi. Siviller konusunda bu kadar hassas bir orduya sahibiz.

AFRİN OPERASYONUNA KESİNLİKLE DESTEK VERİRDİ

Yıllarca gazetecilik yapan Uğur, (Mumcu) ABD'nin planlarına ve Büyük Kürdistan projesine karşı çıktığı için suikasta kurban gitti. Uğur sağ olsaydı ABD'nin kara gücü olan terör örgütünü sınırımızda istemez ve Afrin operasyonuna kesinlikle destek verirdi

ABD, FETÖ VE PKK'YI ŞIMARTTI

ve , ABD için altın fırsat olduklarını defalarca söylediler. ABD olmasaydı ne FETÖ ne de PKK bu kadar şımarabilirdi.

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünde PKK ve FETÖ etkisi var

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