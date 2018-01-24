"Uğur Mumcu kesinlikle Afrin operasyonuna destek verirdi"

AVUKAT CEYHAN MUMCU'NUN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI...



Uğur Mumcu suikastının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen ciddi manada bir fail bulunamadı, hesap sorulamadı. Zaten dava zaman aşımına uğradı. Bundan sonra yakalanmaları bizim (aile) için çok bir önemi yok ancak; tetikçi ve azmettirenler, onları koruyanlar, finansal kaynak sağlayanlar dün olduğu gibi bugün de toplum için tehlikelidir.

TÜRKİYE AMERİKA'DAN HESAP SORAN KONUMA GELDİ

ABD'nin büyük Kürdistan projesine karşı çıkan Uğur Mumcu hedefe kondu. Türkiye artık Amerika'dan hesap soran konuma geldi. Kürdistan Devleti kurulsun, Irak'a, Suriye'ye özgürlük gelsin, terör biter bize ne diyenler sınırlarımızdaki tehditleri ve Uğur'un (Mumcu) yazdıklarını görmezden geldiler.

Kıbrıs Barış Harekatı ve Afrin'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonu aynı amaca hizmet ediyor.

TÜRKİYE'NİN SİVİL HALKA KARŞI HASSASİYETİ

(Türk askerinin sivillere zarar verdiği yönünde propagandalara ilişkin) Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde Türk askeri tonlarca un stokladı bu kadar unu ne yapacaksınız diye sorduğumda. Albay, "Savaşta fırınlar çalışmaz Kıbrıs Barış Harekatı esnasında bize kurşun sıkmayan halka ister Rum olsun ister Türk ekmek yapıp dağıtacağız. " dedi. Siviller konusunda bu kadar hassas bir orduya sahibiz.

AFRİN OPERASYONUNA KESİNLİKLE DESTEK VERİRDİ Yıllarca gazetecilik yapan Uğur, (Mumcu) ABD'nin planlarına ve Büyük Kürdistan projesine karşı çıktığı için suikasta kurban gitti. Uğur sağ olsaydı ABD'nin kara gücü olan terör örgütünü sınırımızda istemez ve Afrin operasyonuna kesinlikle destek verirdi

ABD, FETÖ VE PKK'YI ŞIMARTTI



FETÖ ve PKK, ABD için altın fırsat olduklarını defalarca söylediler. ABD olmasaydı ne FETÖ ne de PKK bu kadar şımarabilirdi.