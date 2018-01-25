AB Bakanı Ömer Çelik: SGD denilen yapı YPG'dir, YPG ise PKK'dır

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Brüksel'de açıklama yapıyor. Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:Bütün müttefiklerimiz bilgilendirilmiştir. Son derece net bir şekilde tablo ortaya konulmuştur. Rakka'da YPG ile DEAŞ arasındaki ilişkiyi gördük. Bir yerde YPG var diye DEAŞ olmayacak diye yapılan analiz bir hayal ürünüdür. Bir yeri bir terör örgütüne teslim ettiğiniz zaman, oraya DEAŞ'ın süratle döndüğü de bir gerçektir. 30 kilometrelik bir güvenlik koridorundan bahsediliyor. Türkiye bunu daha önce bunu söylemişti. O zaman yapılsaydı, ne DEAŞ olacaktı, ne PKK olacaktı ne de göç sorunu olacaktı. Son 4-5 gündür, ABD'den yapılan açıklamaları alt alta yazdığınızda anlamlı bir tablo görebiliyor musunuz? Net bir pozisyon görebiliyor musunuz? Daha önce YPG'ye silah verilmeyecek sözlerine rağmen silah verilmeye devam edildi.

Şimdi bir ABD'li yetkili konuşuyor, SDG'liler Afrin'e giderse bizim desteğimizi kaybederler diyorlar. Desteğinizi nasıl keseceksiniz, zaten silahlar verilmiş. Bunun benzerleri aslında Afganistan'da da yaşanmıştı.Türkiye baştan beri Astana'nın diğer süreçlerin alternatifi olmadığını söylemişti. Türkiye burada çok net bir pozisyon içerisindedir.

AB-TÜRKİYE ZİRVESİ

AB'ye Türkiye'yi güçlü bir Balkan ülkesi olarak görmesi gerektiğini ilettim. Kırım, Myanmar ve Balkanlar gibi konularda ortak dış politika perspektifimiz var. AB ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında bir zirve düşünülebilir. Böyle bir zirve 2002'de yapılmıştı. O zaman BM toplantıları kadar büyük katılımlı ve önemli denmişti. Bugün dünyada bu kadar dağınıklık varken, pek çok insani kriz varken, Türkiye'nin hem İİT'deki dönem başkanlığı hem de AB'deki aday ülke konumunda faydalanılarak anlamlı sonuçlar alınabilir.Türkiye-AB zirvesinin bir an önce yapılması gerekiyor. Türkiye-AB ilişkinin nasıl bir takvimle ilerleyeceği konusunda bir tablo ortaya çıkarmalıyız. Daha pozitif tablonun ortaya çıkarılması gerekmektedir. Türkiye ile AB arasındaki yakınlaşma herkes için faydalı sonuçla üretilmelidir. Bu zirveyle birlikte geleceğe nasıl yürüyeceğiz ortaya konulmalıdır.