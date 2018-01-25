Çamurda, yağmurda, siste... Destan Afrin’deki hava koşulları da Mehmetçiğin hızını kesemiyor. Komutanları da arazideki askere, “Biz bugünler için yetiştik. Hiçbir engel mazeret olamaz” mesajını verdi





GİZLENMEYE ÇALIŞIYORLAR

Operasyonda şu ana dek en az 287 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğin büyük azim ve kararlıkla devam ettiği operasyonda hava şartları da bir diğer önemli etken. Bölgede yağışın yanı sıra yoğun da bir sis var. Teröristler dağlık arazide olumsuz hava şartlarından faydalanarak gizlenmeye çalışıyor. Ancak ne yağmur, ne sis ne de çamur birliklerin hızını kesemedi. Zeytin Dalı Harekâtı, Genelkurmay Karargahı'ndan da an be an takip ediliyor. Komuta kademesi ekrandan operasyonu izleyip zaman zaman kritik talimatlar veriyor. Bölgede ise harekâtı 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yönetiyor. Fırat Kalkanı Harekâtı'nı başarıyla sonuçlandıran Temel,



KOMUTANLARDAN KESİN EMİR

Son olarak sahadaki askerlere TSK komuta kademesinden kritik bir talimat gitti. Bölgedeki komutanlar üzerinden sahadaki her bir askere iletilen talimatta şu ifadelere yer verildi: "Biz bugünler için yetiştik. Hiçbir engel mazeretimiz olamaz. Olumsuz hava şartlarına, yağmura, sise ve çamura rağmen sonuca gideceğiz.



47 HEDEF İMHA EDİLDİ

Genelkurmay ise yaptığı açıklamada, operasyonun 5'inci günü olan dün 27 uçak ile 5 saat boyunca



'ATAK'LAR YERLİ FÜZE ' CİRİT'LERLE VURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesindeki unsurlarına saldırı amacıyla önceki gece sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi. Harekâtta yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev yaptı. Terör hedeflerinin karadan lazer sistemleriyle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına aldı. Helikopterler, operasyon esnasında yerli üretim "Cirit" lazer güdümlü füzelerini de kullandı. Öte yandan, Mardin Nusaybin'de de Suriye tarafından taciz ateşi açan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI MENBİÇ'İ VURDU İDDİASI

Türk savaş uçaklarının dün akşam Menbiç ve Telabyad'daki bazı PKK/YPG hedeflerini bombaladığı iddia edildi. Türkmen kaynaklara göre; Menbiç'in batısında bulunan Arimah köyündeki YPG'li teröristler hareketlendi. Afrin'de verdikleri ağır kayıp üzerine batıdaki ÖSO güçlerine saldırmaya hazırlanan teröristler, Türk savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildi. Aynı anlarda Türk jetleri Telabyad'daki terör mevzilerini de imha etti. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Zeytin Dalı Harekatı 5'inci günü geride bırakırken Afrin'deki zorlu hava koşulları da Mehmetçiğin hızını kesemiyor. TSK komuta kademesinden arazideki askerlere giden talimatta da, "Biz bugünler için yetiştik. Hiçbir engel mazeretimiz olamaz. Yağmura, sise ve çamura rağmen sonuca gideceğiz" denildi.Operasyonda şu ana dek en az 287 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğin büyük azim ve kararlıkla devam ettiği operasyonda hava şartları da bir diğer önemli etken. Bölgede yağışın yanı sıra yoğun da bir sis var. Teröristler dağlık arazide olumsuz hava şartlarından faydalanarak gizlenmeye çalışıyor. Ancak ne yağmur, ne sis ne de çamur birliklerin hızını kesemedi. Zeytin Dalı Harekâtı, Genelkurmay Karargahı'ndan da an be an takip ediliyor. Komuta kademesi ekrandan operasyonu izleyip zaman zaman kritik talimatlar veriyor. Bölgede ise harekâtı 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yönetiyor. Fırat Kalkanı Harekâtı'nı başarıyla sonuçlandıran Temel, Ankara ile birliklerin koordinasyonunu sağlıyor.Son olarak sahadaki askerlere TSK komuta kademesinden kritik bir talimat gitti. Bölgedeki komutanlar üzerinden sahadaki her bir askere iletilen talimatta şu ifadelere yer verildi: "Biz bugünler için yetiştik. Hiçbir engel mazeretimiz olamaz. Olumsuz hava şartlarına, yağmura, sise ve çamura rağmen sonuca gideceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda kararlıdır, devletimizin ve milletimizin desteği tamdır. En kısa sürede Afrin terörden temizlenerek, bölge huzur ve güvenliğe kavuşturulacak."Genelkurmay ise yaptığı açıklamada, operasyonun 5'inci günü olan dün 27 uçak ile 5 saat boyunca PKK /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 47 terör hedefinin vurulduğunu, harekâtın ilk gününde bu yana en az 287 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TürkSilahlı Kuvvetleri'nin Afrin bölgesindeki unsurlarına saldırı amacıyla önceki gece sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi. Harekâtta yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev yaptı. Terör hedeflerinin karadan lazer sistemleriyle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına aldı. Helikopterler, operasyon esnasında yerli üretim "Cirit" lazer güdümlü füzelerini de kullandı. Öte yandan, Mardin Nusaybin'de de Suriye tarafından taciz ateşi açan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.Türksavaş uçaklarının dün akşam Menbiç ve Telabyad'daki bazı PKK/YPG hedeflerini bombaladığı iddia edildi. Türkmen kaynaklara göre; Menbiç'in batısında bulunan Arimah köyündeki YPG'li teröristler hareketlendi. Afrin'de verdikleri ağır kayıp üzerine batıdaki ÖSO güçlerine saldırmaya hazırlanan teröristler, Türk savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirildi. Aynı anlarda Türk jetleri Telabyad'daki terör mevzilerini de imha etti.