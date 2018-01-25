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'nün "" tuzağının ardından 'da 300 tahliye

Güncellenen listesi sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar ve ağır ceza mahkemelerindeki davalar kapsamında "" mağduru olduğu anlaşılan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 14:44
FETÖ'nün Mor Beyin tuzağının ardından Ankara'da 300 tahliye

Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 27 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, 'nün asıl kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının ByLock IP'lerine yönlendirildiğini, bu kapsamda yaklaşık bin kişinin tutuklu bulunduğunu bildirmişti.

HAKKINDA FETÖ'YE YÖNELİK BAŞKACA BİR DELİL BULUNMAYAN YAKLAŞIK 300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kocaman, bu bin kişinin örgüt ile bağlantısının olmaması durumunda tahliyelerinin talep edileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda 11 bin 480 kişilik listede ismi yer alan ve tutuklu bulunan Ankara'daki şüpheliler savcılıklar tarafından incelendi. Güncellenen ByLock listesinden adı çıkartılan ve hakkında FETÖ'ye yönelik başkaca bir delil bulunmayan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.

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FETÖ'nün "Mor Beyin" tuzağının ardından Ankara'da 300 tahliye
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