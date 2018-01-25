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Son Dakika Haberi: O mermi Afrin'deki teröristlerin tepesine indi

Son dakika haberi... Mehmetçik, sırasında şehit düşen silah arkadaşlarını unutmadı. Şehitler Usta, Özalkan ve Muratdağı'nın isimlerinin yazıldığı havan mühimmatı, yapılan atışla terörist grubun bulunduğu hedefi vurdu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 12:02
Son Dakika Haberi: O mermi Afrin'deki teröristlerin tepesine indi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "" devam ediyor.

'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde 'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında terör hedefleri vuruluyor.

Mehmetçik, şehit olan silah arkadaşlarını unutmadı!

SİLAH ARKADAŞLARINI UNUTMADILAR

Mehmetçik, harekat sırasında şehit olan silah arkadaşlarını unutmadı. Teröristlerce açılan atış sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın isimleri Mehmetçik tarafından 106 milimetrelik havan mühimmatına yazıldı.

Söz konusu mermi, Afrin'in kuzeybatısında belirlenen terörist gruba yönelik atışta kullanıldı. Şehitlerin isimleri yazılı olan havan mermisi, yapılan atışla terörist grubun bulunduğu hedefi vurdu.

Şehidin eşinden ders gibi paylaşım
Son teröriste kadar devam

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Son Dakika Haberi: O mermi Afrin'deki teröristlerin tepesine indi
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