Afrin yolunda büyük temizlik

Zeytin Dalı
Harekâtı'nda emin adımlarla Afrin'e yürüyen Mehmetçik, PKK
/ YPG'li teröristlerin Burseya Dağı
'ndaki inlerini başlarına yıktı. Birkaç gün öncesine kadar örgüt propagandası için teröristlerin fotoğraflar çektirdiği tünellere giren Mehmetçik ve ÖSO mensupları terörist avına devam ediyor.
Harekatın ilk 6 gününde 306 terörist etkisiz hale getirildi. Obüslerle vurulan dağın çevresindeki hedeflerde teröristler hareket edecek alan bulmaya çalışıyor.
Doğu cephesinde bulunan Burseya Dağı'nda soğuk hava, sis, yağmur ve çamura rağmen cansiperane bir mücadele veren Türk birlikleri ve Özgür Suriye
güçlerinin belirlenen hedefleri yerle bir eden ATAK helikopterleri destekliyor. 25 HEDEF İMHA EDİLDİ
Ele geçirilen betonarme tüneller hakkında SABAH'a konuşan Fatih Sultan Mehmet Tümeni Komutanı Doğan Süleyman, "Burseya Dağı teröristler için çok önemli bir merkez. Burada eğitim merkezi kamplar var. PYD
/PKK'lıların burada ikisi büyük beşi küçük 7 tane betonarme kule var. İnşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarme tüneller mevzilerin yanı sıra toprağın kazılmasıyla oluşturulan yaklaşık 2 metre derinliğindeki mevzilere sahip. Mevzilerde teröristlerin nöbet noktaları ve tünel içindeki yatakları da bulunuyor. Bu 7 beton kuleyi birbirine bağlayan tünellerin uzunluğu 3 kilometreyi buluyor. Hava şartları öldürücü darbeyi vurmamızı engelliyor. Dağda terörist avını sürdürüyoruz. Dağın çevresindeki 6 köyün kontrolünü sağlayıp kuzey cephesinden giren arkadaşlarla buluşup Afrin'e yürüyeceğiz" dedi. YENİ HEDEF BAFELYUN
Burseya Dağı'ndan sonra Afrin ile Azez arasında bulunan Marin, Kastel Cindo, Maranez, Minnag, Tel Rıfat ve Mare bölgelerinin kontrolünü sağlamak için Doğu cephesinde yeni operasyon başlatılacak. Terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ
'a yönelik harekatın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde ilerleyen kahraman komandolar, teröristlere ait bazı mevzileri de kontrol altına aldı. Burseya Dağı'nın temizlenmesinin ardından birliklerin hedefi, Kilis'i hedef alan saldırıların yapıldığı Bafelyun Tepesi olacak.
Terör hedeflerine gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 25 hedef imha edildi. ÇADIRKENT TAHSİSİ
Türk Kızlayı da Afrin'den Azez'e gerçekleşebilecek olası bir göç harekatı için çalışmalara başladı.
Azez'in Elbil köyü yakınlarında 3 bin kişilik çadır kamp için yer tahsisi yapan Türk Kılzay Kilis Sorumlusu Cemil Selvi, "60 dönüm bir arazinin tahsisini yaptık. Burada yaklaşık 3 bin kişilik 500 çadırdan oluşan bir çadır kamp yapacağız. Afrin'den Azez'e gerçekleşebilecek olası bir göç için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kamplara gelecek insanlara da her türlü yardımı yapmaya hazırız" dedi. 200 KOMANDO CEPHEYE UĞURLANDI
Bingöl'de 200 komando, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/ PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye uğurlandı. Komandolar, Bingöl Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Bingöl'den giden komandolara mayın arama köpeği "Ayevi" de eşlik etti. Labrador cinsi 7 yaşındaki dişi köpek Ayevi, Bingöl, Muş ve Bitlis'te, terörle mücadelede görev yapıyor. Fotoğraf: Abdullah ÇELİK/AA