Başkomutan sınırda

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Tayyip Erdoğan, Afrin'e yönelik gerçekleşen Zeytin Dalı Harekât
ı'nın 6'ncı gününde sürpriz şekilde sınıra gitti. Hatay'da operasyonun yönetildiği 2'nci Ordu Komutanlığı'nın Harekât Merkezi
'ne giden Erdoğan, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'den operasyon hakkında brifing aldı. Harekât Merkezi'nde ise 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Temel ve diğer askeri yetkililer devam eden Zeytin Dalı Harekâtı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verdi. 'BİR TARİH İNŞA EDİYORSUNUZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından 2. Ordu'nun Harekât Merkezi'nde görevli askerlerle bir araya geldi. Erdoğan, askerlere "İyi akşamlar, nasılsınız" dedi. Askerler de kendisine "Sağol" karşılığını verdi. Askerlere hitap eden Erdoğan, sözlerine "Değerli arkadaşlar, öncelikle sizleri bu Afrin harekatının 6'ıncı gününde şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum" diyerek başladı. Erdoğan, "Sizler, şu anda attığınız adımla, atacağımız adımlarla gerçekten milletimiz için adeta yeniden bir tarih inşa ediyorsunuz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Rabbim gücünüzü, gücümüzü artırsın diyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekâtla ilgili daha detaylı bilgiler aldığı toplantı sırasında, video konferans aracılığıyla Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları ile Hava Kuvvetleri Eskişehir Muharebe Üs Komutanlığı'ndaki harekât merkezleriyle canlı bağlantılar gerçekleştirdi. Zeytin Dalı Harekâtı'nın netice alınana dek süreceğini ve Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirten Erdoğan, Afrin'in de terör unsurlarından temizlenmesinin akabinde asli sakinlerine teslim edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin terörden temizlenmesinin Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini de hızlandıracağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hatay Valisi de refakat etti.