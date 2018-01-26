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'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile //PYD-YPG ve terör örgütlerine ait sığınak, barınak, ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 14 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2018 20:02 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 02:00
TSK'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince, gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekatıyla //PYD-YPG ve terör örgütlerine ait 25 hedefin imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, 'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve 'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere tarafından 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada harekatın, 'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, GK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği vurgulandı.

"HAREKATA KATILAN 14 UÇAK EMNİYETLE ÜSLERİNE DÖNDÜ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

" tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edildi. Harekata katılan 14 uçak emniyetle üslerine döndü.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Zeytin Dalı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

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TSK'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması
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