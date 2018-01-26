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Türkiye tek yürek Suriyeli gençler ve gaziler askerlik şubelerine akın etti. Simitçi kazandığını, dönerci yemeğini Mehmetçik için ayırdı. Kadınlar örgüleriyle, vatandaş bayraklarıyla Mehmetçik’e destek verdi