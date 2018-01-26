Türkiye tek yürek

Zeytin Dalı Harekâtı
kapsamında Hatay
sınırında terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan Afrin'e giden Mehmetçik için Türkiye seferber oldu.
Yurdun dört bir yanında hem Suriyeli sığınmacılar, hem vatandaşlar askerlik şubelerine koşarken, yediden yetmişe destek eylemleri artarak devam etti. YEMEK YAPTILAR Kilis
Belediyesi Kadın Meslek Edindirme Merkezleri ve vatandaşlar, evlerinde yaptıkları 3 bin kişilik, sıcak ev yemekleri, pasta ve Kilis pekmezini Cumhuriyet Meydanı'nda askerlere teslim etti.
Hatay'ın Payas ilçesinde Fahrettin Altay Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Turgut Ethem Özer, harçlıklarını biriktirdiği kumbarasını açarak içindeki 100 lirayı Mehmetçik Vakfı
'na bağışladı. Kocaeli
'nin Derince ilçesinde, simitçilik yapan Erkan Ayhan, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek için 2 günlük simit satışından elde ettiği 135 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Ayhan, üzerine giydiği 'Bir kurşun da benden kahpelere/ Satılan simitler Mehmedime' yazılı tişörtle simit sattı. Sivas
'ta seyyar tespih satıcısı Ziya Öztürk, 'Zeytin Dalı' operasyonunda mücadele eden Mehmetçiğe destek olabilmek için günlük kazancı olan 70 lira 50 kuruşu Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir restoran, sınır bölgesinde görev yapan er ve erbaşlara ücretsiz yemek vermeye başladı. Payas ilçesinde ise Turgut Ethem Özer adlı 13 yaşındaki genç, kumbarasında biriktirdiği 100 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. ASKERE KOŞTULAR
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Naimi Aşireti mensubu 100 kişi, Kırıkhan ilçesine gelerek askerlik şubesine dilekçe verip başvuruda bulundu.
Suriyeli sığınmacılar Adıyaman
'da askerlik şubesine giderek "gönüllü askerlik dilekçesi" verdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şubesi üyesi olan Kıbrıs gazileri de dilekçe verdi.
İstanbul Bahçelivler'de de 2 bin 500 Tokatlı dilekçeyle gönüllü askerlik başvurusu yaptı.
Gaziantep'te ise 70 mahalle muhtarı ve bir grup genç harekâta katılmak için askerlik şubesine başvurdu.
15 Temmuz gazisi 60 yaşındaki Sebahattin Ünal, askerlik şubesine gidip, "Beni de askere alın" diye dilekçe verdi. KUŞAK İMZA: Fatih ULAŞ - Mustafa KAYA - Barış SÖZAL-İbrahim GÜNEŞ - Yüksel MENEKŞE 5 GÜNDE 2 BİN 500 BAŞVURU
Harekâtın ilk 5 gününde
Cumhurbaşkanlığı
İletişim Merkezi
(CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve askerlik şubelerine resmi başvuru sayısı 2 bin 500'ü buldu. Türkiye'nin dört bir yanından yapılan başvurularda 18 yaşındaki gençler de var, 65 yaşındaki amcalar da. Askerleri sınırdan dualarla kurbanlarla uğurlayan, evlerine işyerlerine bayrak asan çok sayıda vatandaş, gönüllü olarak harekâta katılmak için askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Eda IŞIK/
ANKARA