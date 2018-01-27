Bir haftada 394 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı bugün bir haftayı doldurdu. TSK'dan yapılan haftalık bilgilendirme açıklamasında, harekatın bir haftalık bilançosu da belli oldu. TSK'nın açıklamasına göre Zeytin Dalı Harekatı'nın bir haftalık bilançoşu söyle:

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 340 hedef imha edilmiştir. Harekât, icra edilen Hava harekâtı ile koordineli olarak Kara Ateş Destek vasıtaları ile de desteklenmektedir. Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve Kara Ateş Destek unsurlarının desteği ile sürdürülmekte olan kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 30 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, 24 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."

TSK: 394 terörist etkisiz hale getirildi