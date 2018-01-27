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Terör mevzilerine Kartal ve Pars vuruşu!

harekâtının yedinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı birlikler ile komandoların Afrin bölgesi içinde ilerleyişleri devam ederken, bölgede yoğun yağış ve sis nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları daha etkin şekilde devreye girdi. Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde konuşlu gündüz ‘Kartal’ gece ‘Yarasa’ olarak adlandırılan 161. filo ile Diyarbakır’daki ‘Pars’ filo olarak bilinen 181. filo, Afrin’de / hedeflerini bombaladı

Giriş Tarihi: 27.1.2018 06:59 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 07:09
Terör mevzilerine Kartal ve Pars vuruşu!

Kötü hava koşullarından dolayı ağırlaşan harekâtında önceki gece Türk savaş uçakları yoğun bombardıman yaptı. Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nde konuşlu gündüz 'Kartal' gece 'Yarasa' olarak adlandırılan 161. filo ile Diyarbakır'daki 'Pars' filo olarak bilinen 181. filo, Afrin'de / hedeflerini bombaladı. Lantirn (Gece Alçak İrtifa Seyrüsefer ve Hedefleme Kızılötesi Işını) sistemine sahip uçaklar, önceden Özel Kuvvetler ile insansız hava araçlarının işaretlediği hedefleri vurdu.

ZİFİRİ KARANLIKTA İMHA EDİYOR

F-16'lar, Lantirn'lerle zifiri karanlıkta engebeli araziler üzerinde bile 30 metre yükseklikten uçarak işaretli hedefleri vurabiliyor. 'nın dünkü yazılı açıklamasında "PKK//PYD-YPG ve terör örgütlerinin sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi. Hürriyet'in haberine göre Burseya Dağı gibi terör örgütünün tünellerinin bulunduğu Darmık Dağı'nın karşısındaki PYD/ PKK mevzileri de dün savaş uçakları tarafından imha edildi. Karadan Fırtına obüsleri ile de mevziler ateş altına alındı. Kilis Gülbaba Karakolu yakınlarında belirlenen hedefler de bombalandı.

EN AZ 343 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'nın açıklamasında, bölgeden elde edilen bilgilere göre en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği de vurgulandı. Aynı kaynaklar, kötü hava koşullarına rağmen Fırtına obüslerinin terörist mevzileri vurmaya devam ettiğini, sağanak yağış nedeniyle bataklığa dönen arazide tank ve diğer zırhlı araçların ilerlediğini, bugünden itibaren bölgede hava koşullarının düzelmesinin beklendiğini söylediler.

SİVİLLER İÇİN HASSASIZ

TSK açıklamasında, "Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" vurgusu yapıldı.

Dört koldan istikamet Afrin

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