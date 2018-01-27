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Terör örgütü / 'da düşen akrobasi uçağını 'Afrin' diye paylaştı

Terör örgütü /'dan bu kadar da olmaz dedirten yalan! Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyadan karalama kampanyasında, 'da düşen akrobasi uçağını 'ya aitmiş gibi servis etti. 'da yakalanan darbeci hainlerin yer aldığı bir fotoğrafı ise "Türk askerinin Afrin'de tutsak edildiği" iddiasıyla paylaştılar.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 12:44 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 12:55
Terör örgütü PYD/PKK Malezya'da düşen akrobasi uçağını 'Afrin' diye paylaştı

Terör örgütü /, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyadan karalamak için yine farklı tarihlerde çekilen düşen jet ve yanan tank fotoğraflarını kullandı.

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD- ve 'a yönelik yürüttüğü operasyon sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın daha gerçeği yansıtmadığı ispat edildi.

Sosyal medyada, "Türk uçaklarının Afrin'de YPG tarafından düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2015'te 'da düşen bir akrobasi uçağına ait olduğu belirlendi.

2011'DE LİBYA'DA ALEV ALAN TANK FOTOĞRAFINI 'AFRİN' DİYE PAYLAŞTILAR

"TSK'ya ait tanka saldırıldığı" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın da 29 Mart 2011'de Libya'da alev alan bir tanka ait olduğu tespit edildi.

15 TEMMUZ FOTOĞRAFINA 'AFRİN' DEDİLER

"Türk askerinin Afrin'de tutsak edildiği" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın ise darbe girişimi sonrasında çekildiği ortaya çıktı.

'nın, TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarmasıyla terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmişti.

Bu kapsamda rastgele internet sitelerinden buldukları fotoğrafları kullanmaya başlayan terör örgütü destekçileri, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı da Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmıştı.

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Terör örgütü PYD/PKK Malezya'da düşen akrobasi uçağını 'Afrin' diye paylaştı
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