Afrin harekatına halktan büyük destek!

Saha çalışmasında %1.3 yanılma payı ile değerlendirmesi yapılan Zeytin Dalı Harekatı'na çok büyük destek geldi. Ankette ayrıca Afrin'deki PYD/YPG'li teröristlere ABD'nin büyük destek verdiği yönündeki görüş birliği de dikkat çekti. Ankete katılanların %90'lık gibi büyük bir kısmı ABD ve müttefiklerinin terör örgütü PYD'ye destek verdiğine inanıyor.

%85 AFRİN HAREKATINA DESTEK VERİYOR!

TSK'nın sınır ötesinde gerçekleştirdiği Afrin operasyonuna halkın çok büyük bir kısmı destek oluyor.

ANKETE KATILANLARIN %90'I ABD'NİN PYD'YE DESTEK VERDİĞİ GÖRÜŞÜNDE BİRLEŞİYOR!

Türk toplumu nerdeyse ittifakla PYD nin arkasında ABD olduğuna inanıyor. Üstelik ABD ile birlikte NATO, Esad, İran ve İsrail' in birlikte olarak PYD / PKK yı desteklediğine inanma oranı da çok yüksek.