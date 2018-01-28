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Afrin harekatına halktan büyük destek!

’nın Afrin’deki terörist unsurlara yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na halktan büyük destek geldi. MAK Danışmanlık Şirketi’nin 20-26 Ocak tarihleri arasında 23 şehirde gerçekleştirdiği ankette halkın %85’i TSK’nın Afrin harekatını meşru ve haklı bir operasyon olarak değerlendiriyor.

Giriş Tarihi: 28.1.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 16:06
Afrin harekatına halktan büyük destek!

Saha çalışmasında %1.3 yanılma payı ile değerlendirmesi yapılan Zeytin Dalı Harekatı'na çok büyük destek geldi. Ankette ayrıca Afrin'deki /YPG'li teröristlere ABD'nin büyük destek verdiği yönündeki görüş birliği de dikkat çekti. Ankete katılanların %90'lık gibi büyük bir kısmı ABD ve müttefiklerinin terör örgütü PYD'ye destek verdiğine inanıyor.

%85 AFRİN HAREKATINA DESTEK VERİYOR!

'nın sınır ötesinde gerçekleştirdiği Afrin operasyonuna halkın çok büyük bir kısmı destek oluyor.

ANKETE KATILANLARIN %90'I ABD'NİN PYD'YE DESTEK VERDİĞİ GÖRÜŞÜNDE BİRLEŞİYOR!

Türk toplumu nerdeyse ittifakla PYD nin arkasında ABD olduğuna inanıyor. Üstelik ABD ile birlikte NATO, Esad, İran ve İsrail' in birlikte olarak PYD / yı desteklediğine inanma oranı da çok yüksek.

Erdoğan'dan Afrin mesajı: Burseya tepesini düşüreceğiz.

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Afrin harekatına halktan büyük destek!
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