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" tempoyu arttırdı, başkanlık leri kızıştı"

bugünkü yazısında Klübü’nde giderek kızışan ve arasındaki başkanlık yarışını kaleme aldı. 3 Temmuz FETÖ’nün şike operasyonu üzerinden bir başkanlık yarışı olursa “Aziz Yıldırım kazanır” diyen Melih Altınok yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Muhtemel Yıldırım da, sizinle en çok bu pistte dans etmek isteyecektir, değil mi Ali Bey?”

Giriş Tarihi: 28.1.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 12:59
Ali Koç tempoyu arttırdı, Fenerbahçe başkanlık seçimleri kızıştı

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Ali Koç'un tempoyu artırmasıyla başkanlık leri kızışıyor.
Koç dün de kulübün Yüksek Divan toplantısında Şekip Mosturoğlu'nun sahte Twitter hesaplarıyla ilgili iddiasına cevap verirken işi 3 Temmuz komplosuna getirdi:

"3 Temmuz'dan sonra kaçtığımı ima etmeniz... Ayıp ya. Sakın ha sakın benim 3 Temmuz'dan sonra kaçtığımı ima etmeyin. Asıl vefasızlık budur. Ayrıldıktan sonra da elimden geleni yapmaya çalıştım. Sonra şartlar değişti, aday oldum."

Tartışmanın kendisi ayrı konu...

Ancak "tango yapmak iki kişiliktir" diyerek 'a başkan adaylığını açıkla mesajı gönderen , dansı 3 Temmuz pistine taşırsa işi zor.

Zira konu hapis ve tehdit de dahil bedel ödemek ve takımı bırakmamaksa sanırım kimse bu konuda Aziz Yıldırım'la yarışamaz.
Muhtemel Yıldırım da, sizinle en çok bu pistte dans etmek isteyecektir, değil mi Ali Bey?

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