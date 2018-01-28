"Ali Koç tempoyu arttırdı, Fenerbahçe başkanlık seçimleri kızıştı"

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Ali Koç'un tempoyu artırmasıyla Fenerbahçe başkanlık seçimleri kızışıyor.

Koç dün de kulübün Yüksek Divan toplantısında Şekip Mosturoğlu'nun sahte Twitter hesaplarıyla ilgili iddiasına cevap verirken işi 3 Temmuz komplosuna getirdi:

"3 Temmuz'dan sonra kaçtığımı ima etmeniz... Ayıp ya. Sakın ha sakın benim 3 Temmuz'dan sonra kaçtığımı ima etmeyin. Asıl vefasızlık budur. Ayrıldıktan sonra da elimden geleni yapmaya çalıştım. Sonra şartlar değişti, aday oldum."

Tartışmanın kendisi ayrı konu...

Ancak "tango yapmak iki kişiliktir" diyerek Aziz Yıldırım'a başkan adaylığını açıkla mesajı gönderen Ali Koç, dansı 3 Temmuz pistine taşırsa işi zor.

Zira konu hapis ve tehdit de dahil bedel ödemek ve takımı bırakmamaksa sanırım kimse bu konuda Aziz Yıldırım'la yarışamaz.

Muhtemel Yıldırım da, sizinle en çok bu pistte dans etmek isteyecektir, değil mi Ali Bey?

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