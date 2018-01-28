Başbakan Binali Yıldırım, Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tuzla Hastanesi ve Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniği açılış törenine katıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki son duruma değindi. Harekâtın 8. gününde çalışmaların planlandığı şekilde gittiğini söyleyen ve herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirten Yıldırım, "Hani bunlar Kürtlerin hakkını savunuyordu. Bunların zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınan 350 bin Kürt var. Bunlar katil, alçak. Bunların işi öldürmek" diyerek tepki gösterdi. Okan Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Polikliniği açılış töreninde konuşan Yıldırım, konuşmasına sağlık alanındaki gelişmeleri anlatarak başladı. 2003'te sağlıkta dönüşüm programını başlattıklarını belirten Yıldırım, "Bu program büyük bir gelişme kaydetti. Şimdi yeni gelişim programını da hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda sağlığa ayırdığımız bütçe ne kadardı? 11 milyar. 120 milyar bütçemiz vardı, 11 milyarını sağlığa ayırıyorduk. Şimdi ne kadar var 127 milyar. Yani 2003 yılında Türkiye'nin toplam bütçesinin daha fazlasını sağlığa ayırıyoruz" dedi. Yıldırım şu mesajları verdi.

HASTA YATAK SAYISI 10 KAT ARTTI

Hastane sayısını da 156'dan 532'ye çıkardık. 15 yılda bin 840 adet birinci basamak sağlık tesisini inşa ettik. 2002 yılında 18 bin 934 olan nitelikli yatak sayısı, 108 bin 170'e çıktı. Bu yıl sonu yatak sayısını 127 bine ulaştırmış olacağız. 10 kat artıştan bahsediyoruz.112 acil istasyon sayısı 481'ken bugün 2 bin 618 tane istasyonumuz var. 80 milyonluk Türkiye'de 618 ambulans vardı. Bugün 4 bin 922 tane ambulansımız var. Hatta ambulans helikopterlerimiz var, ambulans uçaklarımız var. Paletli ambulans araçlarımız var.

24 ŞEHİR HASTANESİ DAHA GELİYOR

Şehirlerimizi dev sağlık külliyelerine kavuşturuyoruz, şehir hastaneleri yapıyoruz. Bugüne kadar 4 ilimizde şehir hastaneleri yaptık, hizmete aldık. Yozgat, Mersin, Adana ve Isparta illerimizde. Toplamda geriye 24 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Bunun faydası şehir hastanelerinde her şey bir arada. Hasta girdiği zaman bütün ihtiyaçlarını oradan karşılayabiliyor. Siteye girdiğiniz zaman her türlü ihtiyaçların karşılanması halloluyor.

TÜRKİYE BÖLGE LİDERİ

Üniversiteleri bütçemizde insan kaynağının en önemli varlığımız olduğu bilinciyle Türkiye'nin yarınları için eğitime büyük kaynak ayırdık. Eğitim bütçesi 2002'de 11 milyarken 2018'de 34 milyarla bir numara oldu. Bu da eğitime ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Bugün itibari ile 112'si devlet 68'i vakıf olmak üzere toplam 287 üniversitemiz var. Ayrıca Milli Savunma, Türk Japon, Bilim teknoloji üniversitelerinde buna dahil edebiliriz. İstanbul'da da 32'si bizim dönemimizde olmak üzere 57 üniversite var. Türkiye'de üniversitelerimizin tamamında 99 tane tıp fakültesi var. Türkiye'nin doktor ihtiyacı var, sadece Türkiye değil civarımızdaki coğrafya da umudunu Türkiye'ye bağlamış durumda. Libya'dan, Arabistan'dan gelen var. Türkiye'de sağlık hizmetinin ne kadar gelişmiş olduğu kulaktan kulağa yayılıyor.

BEKLEYEMEZDİK

Operasyonu yapmamızın ana sebepleri var. 2 yıldır Afrin bölgesinden ülkemize sayısız roket atılıyor. Şehitlerimiz sivil kayıplarımız oldu. Daha ne bekleyeceğiz. Milletimizin can ve mal güvenliğinden daha önemli ne var. Hani bunlar Kürtlerin hakkını savunuyordu. Bunların zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınan 350 bin Kürt var. Bunlar katil, alçak. Bunların işi öldürmek.

MİLLET KENETLENDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor. Bu hareket bir tercih değil bir mecburiyet sonucu yapıldı. Sizin İran'dan Akdeniz'e kadar bütün hudutlarınızın ötesinde şer bir terör örgütü kurulacak Türkiye bir şey yapmadan duracak. Öyle şey olur mu? PKK Irak'ta konuşlanmıştır orada emperyalistler desteğini veriyordu yetmedi Suriye'ye de taşımaya kalkıştılar. Türkiye'nin gelişmesini engellemek planlarıydı ama Türkiye buna fırsat vermez. Afrin operasyonu başlar başlamaz millet 15 Temmuz'daki gibi kenetlendi. Millet bir kez daha bayrağının altında birleşti.