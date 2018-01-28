Dünyaya Afrin mesajı

Türkiye'nin önde gelen sivil toplum örgütleri harekete geçti. Örgütlerin amacı ise uluslararası camiaya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonu konusundaki haklılığını anlatarak, yurtdışındaki algı operasyonlarını durdurmak. Dün ASKON, HAK-İŞ, MEMURSEN, MÜSİAD, KAMU-SEN, TESK,

TİM, TOBB, TÜGİAD, TÜMSİAD,

TÜRK-İŞ, Türkiye Barolar Birliği, TÜRKONFED Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti. Daha sonra Reyhanlı ve Cilvegözü Sınır Kapıları'ndaki sahra hastanelerine gitti. Kilis'te açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tüm uluslararası camiayı, konuyu saptırmayı bırakıp, teröre karşı net ve ortak duruş sergilemeye davet ediyoruz. Yurtdışındaki muhataplarımıza da bu harekâtın haklılığını anlatıyoruz. En son salı günü Brüksel'de Eurochambres'ta anlattık" dedi.

SENDİKALARA MEKTUP

Hak-İş üyesi Öz Orman-İş Sendikası da muhatabı olan diğer ülkelerdeki işçi sendikaları ve konfederasyonlarına, Zeytin Dalı Harekâtı'nı anlatan bir mektup gönderdi. Mektupta, Türkiye'nin Suriye'de barışı tesis, sivillerin korunması ve sığınmacılara yardım konusunda 7 yıldır sergilediği çabalar dile getirilerek, buna karşılık ABD'nin Türkiye karşıtı terör örgütlerini silahlandırdığı ifade edildi. İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça olarak gönderilen mektupta, şu ifadelere yer verildi: "Sivillere zarar vermeden, büyük bir özenle yürütülen bu harekât, Türkiye sınırlarını güvenli kılmayı amaçladığı gibi, Afrin'de yaşayan Arap, Kürt ve Türkmenleri PKK/ PYD baskısından kurtarmayı ve bölgeye barış ve huzur getirmeyi de hedeflemektedir. PKK/PYD ve onun destekçisi olan kimi çevreler, operasyonu 'Türkiye Afrin'de sivilleri katlediyor' yalanıyla lekelemek amacıyla, başka yerlerde ve yıllar önce çekilmiş bazı resimleri internet üzerinden dolaşıma sunmaktadır. Biz, bu terörist dezenformasyon konusunda bilgilendirmeyi görev sayıyoruz."

KİMSE KONUYU SAPTIRMASIN

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin savaşın ortasında kalmış 3.5 milyon Suriyeliyi misafir ettiğini hatırlatarak, "Bu süreçte, Suriye'ye komşu olan şehirlerimiz de büyük bir sorumluluk üstlendiler. İşte Kilis onlardan biri. Kilis'in nüfusu 90 bin, misafir ettiği mülteci sayısı 125 bin. Dünyanın hiçbir yerinde bunun başka bir örneğini göremezsiniz. Şimdi bazı ülkeler, yaptığımız operasyonlar üzerinden ahkam kesiyor, güya bize insanlık dersi vermeye kalkıyorlar. Kimse merak etmesin, inancımız gereği insan hayatına en fazla değeri biz veririz" dedi.

ORTAK DURUŞA DAVET ETTİ

"Türk sivil toplumu ve iş dünyası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız" diyen Hisarcıklıoğlu, "Herkes şunu artık görmelidir, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Tüm uluslararası camiayı, konuyu saptırmayı bırakıp, teröre karşı net ve ortak duruş sergilemeye davet ediyoruz" dedi.