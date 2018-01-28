Erdoğan terör örgütlerine gözdağı verdi: Silindir gibi geçeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Kasımpaşa Tüneli açılış törenine katıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törende konuşan Erdoğan şunları söyledi:

HÂLÂ SİLAH YIĞIYORLAR: Ülkemizin katettiği mesafe birilerini fena halde kaygılandırıyor. Önümüze değerleri ayaklar altına alma pahasına, akılla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar. DEAŞ tehdidini öne sürerek bölgenin altını üstüne getirenler Türkiye'nin Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a tarihinin en büyük darbesini vurmasıyla bambaşka yerlere savruldu. 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik, 2 bin kilometrekarelik alanda mültecilerden yüz bini topraklarına geri döndü. Fırat Kalkanı'nda bölgedeki DEAŞ'lı sayısının 400 - 500'den 3 bine nasıl çıkabildiğinin sebebini dillendirmiyoruz bile. Rakka'da sıkışan DEAŞ'lıların kamyonlarla nasıl taşındığını dünya gördü. Suriye'de savaşabilecek durumda DEAŞ'lı kalmadı ama bu bahaneyle silah yığmaya devam ediyorlar. Bölücü terör örgütünü terör listesine alanlar aynı örgütün göz boyama kabilinden harf değiştiren unsuru ile kol kola yürüyor. Suriye'deki örgütünün patronunun Kandil olduğu dünya gördü, sadece müttefikimiz kabul etmiyor.

CAMİLERİMİZİ YAKIYORLAR: Biz istiklalimizi güvence altına almanın peşindeyiz. Sınırlarımızın ötesinden topraklarımıza roketle, silahla, bombayla binlerce taciz yapılırken, vatandaşlarımız camilerde, evlerinde, iş yerlerinde hayatlarını kaybederken bizim ne yapmamızı bekliyorlar acaba. Bu PYD-YPG, DEAŞ dinsiz, kitapsız, Allah'sız terör örgütleri. Bunlar camide namaz kılan, namaz esnasında şehit olan kardeşlerimi nasıl izah edecek. Batı'da da camilerimiz yakıp yıkılıyor.

ALMANYA'YA TEPKİ: Almanya'da polislerin güvencesi altında vatandaşlarımıza, camilerimize saldırılıyor. Alman polisi neyi bekliyor? Belçika'da aynı şeyler yapılıyor. Türkiye'de olsa dünyayı ayağa kaldırırlar. Son bir haftada Almanya'da camilerimize yapılan saldırılar, kundaklamalar izah edilemez. Almanya'dan Türkiye'ye hareket edecek bir uçakta Türklere karşı teröristler saldırıyor polis izliyor. Elimiz böğrümüzde oturup bekleyecek halimiz yok. Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde böyle bir zillete teslim olmamıştır. Bize dostluk elini uzatana kucağımızı açarız, yardım isteyene ekmeğimizi böler veririz. Ama bize saldıran hiç kimsenin de gözünün yaşına bakmayız. Bu terör örgütünün adı ister FETÖ olsun, ister DEAŞ olsun, ister PKK, YPG, PYD olsun hiç farketmez. Allah'ın izni ile hepsinin üzerinden silindir gibi geçeriz.

HUYUNU SUYUNU BİLİRİZ: Bunlar hem teröristin yanında durup hem de "Aman ha bizimkilere bir şey olmasın" demek suretiyle hala kendilerine göre istikamet çiziyorlar. Islanmak istemiyorsanız yağmurun altında durmayacaksınız. Bu coğrafya öyle bir yerde ki herkes bahtına çıkana razı olmak zorundadır. Biz bin yıldır yaşadığımız coğrafyamızın huyunu suyunu biliriz. Buralardaki geçmişi bir asrı ancak bulanlar da yavaş yavaş öğrenecekler.

"GEREKİRSE AFRİN'E BERABER GİDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları 5'inci olağan kongresine katıldı. Ayrıca Yuvacık Çarşı meydanında halka hitap etti. Erdoğan, yaptığı konuşmalarda şunları söyledi:

2019 çok önemli. Her şeyden önce 2023'ün habercisi bir seçim yaşayacağız. 2019 virajını sağlam alamazsak gelecek zor olacak. AK Parti tek başına iktidar olmazsa kimlerin ellerini ovuşturacağını birlikte gördük.

Millet 15 Temmuz gibi şimdi de Afrin'e yürüyor. "Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridir ama siz bilemezsiniz" diyor Allahımız. Bu müjdeye kavuşurcasına Mehmetçiğim Afrin'e yürüyor. Sınırlarımıza taciz edenler bedellerini ödeyecek.

Tüm gençlerimizi AK Parti'de siyaset yapmaya davet ediyorum. Fatihlerin torunları olarak seçme ve seçilme hakkını 18'e indirdik. (Gençlerin "Reis bizi Afrin'e götür" sloganı karşısında) Gerekirse beraber gideceğiz. Şair ne diyor: "Gerekirse yürüyeceksin, arkanda millet yürüyecek." İşte biz bunu yapacağız.

Suriye sınırlarımızda yaşanan tacizler, vatandaşımız can ve malına yönelik saldırılar karşısında bıçak kemiğe dayandı. Bunun dışında ülkemizde yaşayan 3.5 milyon Suriyelinin yurduna dönmesi görevimiz. Ülkemizin fiziki sınırları başka, gönül sınırlarımız bambaşka. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok. Ama gönül coğrafyamızdaki hiçbir kardeşimizin zulüm görmesine göz yumamayız.

Kökünü kazıyacağız. Sabah aldığım netice 394 teröristi saf dışı etmişler. Bunu kimler yaptı? Bunu Mehmet'im yaptı, bunu ÖSO'lar yaptı. Hani o, bu CHP'nin kendini bilmez bazı terbiyesizleri var ya hani, o terörist diye ifade ettiği ÖSO'lar var ya. Ulan ahlaksız, sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO'lar benim Mehmet'imle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar.

TARİHİ DOSYALAR HAZIRLATIYORUM

?Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu önünde toplanan vatandaşlara seslendi:

Ey teröristler, sınırlarımızı mı taciz ediyorsunuz? Ey imansızlar, camilerimizi mi bombalıyorsunuz? Namaz kılarken şehit olanların, masum, mağdur, mazlum kardeşlerimizin şehadetinin bedelini ağır ödeyeceksiniz.

Şu anda ana muhalefet, onlarla beraber cirit atıyor, beraber oynuyor. Kaldı ki bir tane cambaz var. Ahlaken adeta sıfırlanmış, kalkıyor "ÖSO'ya terör örgütü" diyor. Bu ne anlayıştır? Ne terbiyeden muaf bir duruştur? O ÖSO ki şu anda Mehmet'imle beraber arazide ve 13 şehidi var. Peki siz kimle berabersiniz? Siz şu anda terör örgütleriyle, PKK ile berabersiniz.

Şimdi Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti'ye kesmeye kalkar. Adaları siz verdiniz, siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi ve şimdi tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve o tarihi dosyaları, Lozan da dahil olmak üzere bunların önüne de, milletime de bunları o belgelerle anlatacağız.