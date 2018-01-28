FETÖ'nün "darbe çağrışımı" ByLock mesajlarında

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edilen Kara Harp Okulu darbe girişimi davasının bazı sanıkları hakkındaki "ByLock" kullanım içerikleri dava dosyasına eklendi.

FETÖ üyeleri arasında mesajlaşma, sesli görüşme, mail alıp verme ve iki kişiden fazla katılımcının bulunduğu grup halinde mesajlaşmaya imkan sağladığı belirtilen programın kullanıcısı olduğu tespit edilen sanıklardan Sadık Alıcıoğlu'nun, 3 Mart 2015'ten itibaren telefon üzerinden ByLock'u kullandığı belirlendi.

Alıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu ByLock'taki sohbet grubuna gönderilen ve deşifre edilen kriptolu "Şafak çoktan söktü" başlıklı iletide "darbe çağrışımı" yapıldığı tespit edildi.

FETÖ'nün devlet kurumlarını itibarsızlaştırıp, İslam dinini istismar ederek militanlarını motive etmeye çalıştığı anlaşılan mesajda, "Bu adamların yaptığı Mekke müşriklerini geçti. Tam nifak ve küfür edalı bir muamele içine girdiler ve sonları geldi. Şafak çoktan söktü, ufakta ışık cümbüşü, bahar çok yakın. Ufukta bir nesil var. Davulları ve kösleriyle, sanki fetih ordusu. Bizim için gamlanma yok. Gam çekme nasılmış görecekler. Bu geceden sonra nehar olacak. Şimdi benim gönlüm durmuş. Günleri saymakta. Kış ne kadar şiddetliyse bahar da o kadar bereketiyle gelir." ifadeleri yer aldı.

- TERÖRİST BAŞININ DOKTORUNDAN DİN İSTİSMARI&NBSP;

FETÖ'cüler tarafından oluşturulan sohbet grubunda, kamuoyunda "ceketi üzerinden" terörist başı Fetullah Gülen'in tansiyonunu ölçmesiyle tanınan doktor Kudret Ünal'ın da mesajının paylaşıldığı tespit edildi.

FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olan Ünal'ın, İslami kavramları bağlamından kopararak, herhangi bir ilke gözetmeden, kendi örgütünü yükseltmek ve yüceltmek için kaleme aldığı tespit edilen "Rüya" başlıklı yazıda şunlar anlatılıyor:

"Dr. Kudret Abi'den… Hizmetteki abi ve ablalar, Allah Resulünün önünde toplanmışız. Allah Resulüne soru soruyoruz. Bir arkadaş ayağa kalktı 'Ya Resulullah, bugünlerde bu olay ve hadiselerden dolayı bize ne tavsiye edersiniz?' Allah Resulü buyurdular ki, 'Sükunetinizi bozmayın, gece namazlarını terk etmeyin. Başka Müslümanlar hakkında gıybet etmeyin. Birlik ve beraberliğinizi bozmayın. 'Başka arkadaşlar da başka sorular sordu. En son ben kalktım, 'Ya Resulullah biz ve siz nasıl olacağız?' Allah Resulü buyurdular ki 'Haşir meydanında sizi almadan Firdevs cennetine gitmeyeceğim. Şefaatim inşallah size nail olacak."

- "100 BİN KİŞİDEN FAZLA KULLANICISI VAR"

Dava dosyasına eklenen bir başka mesajda da "ByLock" kullanan örgüt üyelerine tavsiyeler yer aldı. Örgütün "mahrem imamı" tarafından gönderildiği değerlendirilen 30 Ocak 2016 tarihli mesajda, 100 bin kişiden fazla "ByLock" kullanıcısı olduğuna değinildi.

Söz konusu mesajda, "Arkadaşlar ByLock'tan zaman zaman farklı bilgiler gelebiliyor, malum 100 bin kişiden fazla kullanıcısı var. Abilerimizden gelmeyen notları arkadaşlarımızla paylaşmayalım. Kendimiz okuyup silelim. Aksi halde hem hizmetlerimize hem büyüğümüze zarar verebiliriz. Son gönderdiğim not bunun bir örneğidir." şeklindeki ifadeler dikkati çekti.