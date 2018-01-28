Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsularına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı
için doğusundan batısına kuzeyinden güneyine tüm Türkiye tek yürek tek bilek durmaya devam ediyor. Afrin yolunda ilerleyişini sürdüren kahraman Mehmetçiğimiz'e kimi bir atkıyla kimi mantıyla kimi gönüllü askerlik başvurusuyla kimi duayla moral veriyor. İşte Türkiye'nin operasyona destek fotoğrafı; Gaziantep:
Gaziantepli kadınlar "Anne sıcaklığı, anne elinde" sloganıyla yürütülen kampanyada, ördükleri bin atkı ve bereyi harekata katılan askerlere gönderecek. 65 yaşındaki Ayşe Türkdönmez, "Rabbim, askerlerimize güç kuvvet versin" dedi. Tokat:
Çanakkale Savaşı kahramanlarından "Kınalı Ali"nin memleketi Tokat'ta, o dönemin şehit hikayesi 15'liklere atfen asker kıyafetleri giyen 15 yaşındaki 12 genç, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü katılmak için dilekçe verdi. Şanlıurfa:
Ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesi önünde toplanan kalabalık, 'Her Türk asker doğar' sloganları attı. Grup daha sonra topladıkları 550 dilekçeyi askerlik şubesine teslim etti. Erzurum:
Merkez Yakutiye ilçesindeki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği'nde toplanan gaziler, yoğun kar yağışı altında askerlik şubesine gitti. Gaziler, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Tekerlekli sandalyeli gazi Fırat Küçük ise "2005 yılının Haziran ayında Sivas İmranlı'ya operasyona giderken kaza geçirdik ve felç kaldım. Eksik olan uzuvlarımıza bakılmasın. Çok şükür yüreğimiz hâlâ sapasağlam" dedi. Tekirdağ:
Kapaklı ilçesinde, Afrin operasyonuna destek için 'gönüllü askerlik başvuru noktası' oluşturuldu. Burada binlerce vatandaş operasyona katılmak için dilekçe yazdı. Mehmetçik için dua edildi. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan da alandaydı. Mardin:
Tarihi Birinci caddede 'Zeytin Dalı Harekatında Mardinli gençler olarak dünyaya umut olan kahraman askerlerimizle birlikte en ön safta yer almaya hazırız Genelkurmay başkanım' afişini asan gençler ardından Artuklu Askerlik Şubesi önünde bir araya gelerek askere gitmek için başvuru yaptı. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye erleri şehitlerin isimlerini yangın tüplerine yazıp, 10 ilçede kurumlarına dev Türk bayrakları asarak Afrin operasyonuna destek verdi. Diyarbakır:
Diyarbakır Bismil Belediyesi, orduya alınacak sker adayları için moral gecesi düzenlendi. İlçedeki bir düğün salonundaki programa katılan 98/1 tertip 55 asker adayı, yerel sanatçılar tarafından seslendirilen Kürtçe ve Türkçe şarkılara eşlik etti. Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Turgay Gülenç, vatan savunmasının kutsal bir görev olduğunu belirterek, askerliğin önemine değindi. BAYRAK SEVDALISI ÇOCUKLARA K. KAZAN HEDİYESİ Şırnak:
Beytüşşebap'a bağlı Ayvalık köyünde geçen hafta yaşları 13 çocuğun gördükleri Türk bayrağını sahiplenerek köy meydanına dikme görüntüleri tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi, Irak'ın sıfır noktasında bulunan ilçede bayrağa sevdalı çocuklara çeşitli hediyeler gönderdi. Tahir Aşkın KISACIK-Mihriban KOÇAKER-Mehmet YILDIRIM-Fırat KESKİN KILIÇ-Nezir GÜNEŞ/
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