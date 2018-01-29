Bu daha iyi günleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün AK Parti Çorum ve Amasya olağan kongrelerinde konuştu. Erdoğan, özetle şöyle dedi: BEŞ PARALIK ALÇAKLAR:
Bunlar zannediyorlardı ki Türk'ün evladı bu beş paralık teröristlerle bu alçaklarla baş edemez. Bunlar zannediyordu ki bu PKK
'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'sü, PYD
'si, YPG
'si bunlar yıldırır. Ne oldu? Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484 terörist ila cehenneme zümera. Daha bu iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Zira bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. AFRİN, İDLİB İLE SÜRECEK:
Şu anda Afrin
'de devam eden bu mücadele İdlib
ile sürecek. Orada da mazlum, mağdur insanlarımız var. O Halep'ten kaçmak zorunda kalan mazlumlar, mağdurlar var. Hepsi şu anda yalvarıyorlar, Mehmetçik ne zaman geliyor diye. Bak Azez'dekiler Mehmetçik geldi diyorlar Azez şu anda huzura kavuştu. Cerablus
, Rai, El Bab
kavuştuğu gibi. İnşallah şimdi oraların inşa ve ihyası da sürecek. ZALİME ACIMASIZ, MAZLUMA MERHAMETLİ:
Milletimiz müsterih olsun. Bu devlet büyük bir devlettir. Bu asker büyük bir askerdir, güçlü bir askerdir, güçlü bir ordudur. Bu devlet zalime karşı acımasız, mazluma karşı merhametli bir devlettir, merhametli bir millettir. Bu böyle bilinmeli. ACI SONDAN KAÇAMAYACAKLAR
:
Ancak ne kadar yırtınırlarsa yırtınsınlar beyhudedir. Nasıl Cerablus ve El Bab'taki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa Afrin'deki Menbiç'teki teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır. Ülkemizin güney sınırı terörden arındırılıncaya ülkemiz sınırları içinde tek bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. ŞİMDİYE KADAR AKLINIZ NEREDEYDİ?:
Daha düne kadar 'sırtımızı PYD'ye YPG'ye dayadık' diyerek devletimize meydan okuyan kifayetsizlerini normal karşılıyoruz. İsminin önünde profesör yazan, doçent yazan, kendini gazeteci, düşünür, siyasetçi, sanatçı diye adlandıran birilerinin niçin bu operasyonlardan rahatsız olduğunu açıkçası bilemiyorum. Neymiş bunlar savaş karşıtıymış, neymiş bunlar bölgede çatışma istemiyormuş, neymiş Türkiye'nin sınırlarını korumasının yolu YPG terör örgütüyle sulh içinde yaşamasından geçiyormuş. Maden çatışma istemiyorsunuz terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz be? Kan dökülmesine karşısınız da bölücü örgüt Suriye'de girdiği her yerde on binlerce insanı vahşice katlederken niye sizin gıkınız çıkmadı be? NE VİCDANSIZSINIZ YA:
Terör örgütü çukur eylemleriyle bombalı barikatlarla bölgedeki vatandaşlarımızın hayatını zindana çevirirken sözde profesörler, doçentler, sanatçılar siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız ya. Benim vatandaşımın canına kast edecekler onları öldürecekler siz hala kalkacaksınız yok biz savaş istemiyoruz, biz barış istiyoruz. Barış kanla tesis edilmez, bunlar bunu yaptılar. REİS BİZİ AFRİN'E GÖTÜR
(Reis bizi Afrin'e götür sloganları üzerine) İnşallah Afrin için komuta merkezinden biliyorsunuz gittim, ziyaret ettim. İhtiyacımız var dendiği zaman önce ben, ondan sonra da siz benimle beraber oraya geleceksiniz. Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Böyle yetiştik. FİKİR SOYTARILIĞI
Sözde
akademisyen ve sanatçıların 'Zeytin Dalı
sona ersin' çıkışlarına da sert tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi: Madem barışseversiniz niçin Aybüke hoca, bir bayan genç bir öğretmenimiz şehit edilirken vicdansızlar niye sesiniz çıkmadı? Necmettin öğretmenimiz şehit edilirken vicdansızlar niye sesiniz çıkmadı? Bunların yaptığı riyakârlıktır, sahtekârlıktır, daha doğrusu fikir soytarılığıdır. Bunun adı teröristlere canlı kalkan olmaktır. Sözüm ona barışseverler adı altında bölücü örgüte yardakçılık yapanlar ancak bu şekilde sıfatlandırılabilir. ASKER EŞİYLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI
Cumhurbaşkanı, önceki akşam şu anda teröristlerin elinde olan bir asker eşiyle görüşmesini ise şöyle anlattı: Bana ne dedi biliyor musunuz? 'Cumhurbaşkanım eşim canlı veya şehit ne olur beni onlara verin onlar eşimi bana versinler.' Bakın eşi bana bunu söylüyor. Dedim ki bak biz her türlü adımı atıyoruz. Elimizde bu terör örgütünden çok kişi var. Biz görüşmelerimizi yapıyoruz. Biz ne yapacak, yapacak, inşallah ulaşacağız, biraz sabır. Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken be ahlaksızlar, adiler siz ne konuşuyorsunuz? Siz bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz? ?HAMDOLSUN BURSEYA DAĞI'NI DÜŞÜRDÜK
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Amasya 6. Olağan İl Kongresi öncesi ve spor salonunda da halka hitap etti. Zeytin Dalı Harekâtı'nda Burseya Dağı
'nın alındığını duyuran Erdoğan, "Mehmetçiğimiz Afrin'e doğru yürüyor. Hamdolsun Burseya Dağı'nı da düşürdüler. Sözde etiketi olanlara rağmen, AP'ye rağmen bitirdiler. AP'de bazı kendini bilmezler benim askerime 'işgal kuvveti' diyor. O size yakışır size. Siz ceddinize bir bakın" dedi.