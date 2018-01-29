Destekliyormuş gibi davranıp köstek oluyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a haddini aşan ifadelerle hitap eden CHP
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz
'a ve CHP'nin ÖSO
'yu itibarsızlaştırma çabalarına AK Parti
'den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:
Geçmişte birçok konuda PYD
ile aynı konumda bulundukları için bugün çıkıp PYD'ye laf edemiyorlar. Bunu yapamadıkları için Cumhurbaşkanımıza laf ediyorlar. CHP'nin şunu açıklıkla ortaya koyması gerekiyor, bu mücadeleye taraflar mı? Yoksa bu mücadeleye karşılar mı? Kamuoyundan çekindikleri için operasyonu desteklediklerini söylüyorlar. Ama hemen sonrasında operasyona etmedikleri laf kalmıyor. Destek veriyormuş gibi yapıp aslında köstek oluyorlar. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:
(Öztürk Yılmaz'ın) Ettiği hakaretle tam da kendini tanımlayan bu zat, seviyesizliğini ortaya koymuştur. 'Cumhurbaşkanı olmanın vasfını kaybetmiştir.' gibi sözler, terbiye yoksunu bir siyasetçinin edep sınırlarını aşan sözleridir. Bu kişiye siyasetçi demeye dahi dilim varmıyor. Öztürk Yılmaz evvela Dışişleri Bakanımızca kendisine yöneltilen ve tam da yalaka sözünün içeriğini dolduran iddialara cevap vermelidir. AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz:
Afrin Operasyonu'nun meşruiyetini tartışmaya açmaya çalışmak PYD'ye örtülü destek verip bölücü terör örgütlerine açık destek veren ABD'nin tezlerini savunmaktır. BOZDAĞ'DAN PROVOKASYON UYARISI
Başbakan
Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekâtı sırasında yapılacak provokasyonlar, tahrikler, algı operasyonları, yalanlar ve iftiralara karşı uyanık ve dikkatli olmalıyız. Resmi açıklamalar ve resmi makamlarca teyit edilmiş haberler dışındaki açıklamalara ve haberlere itibar etmemeliyiz" dedi.