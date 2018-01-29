Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Destekliyormuş gibi davranıp köstek oluyorlar

Destekliyormuş gibi davranıp köstek oluyorlar

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018
Destekliyormuş gibi davranıp köstek oluyorlar
'a haddini aşan ifadelerle hitap eden Genel Başkan Yardımcısı 'a ve CHP'nin 'yu itibarsızlaştırma çabalarına 'den sert tepki geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Geçmişte birçok konuda ile aynı konumda bulundukları için bugün çıkıp PYD'ye laf edemiyorlar. Bunu yapamadıkları için Cumhurbaşkanımıza laf ediyorlar. CHP'nin şunu açıklıkla ortaya koyması gerekiyor, bu mücadeleye taraflar mı? Yoksa bu mücadeleye karşılar mı? Kamuoyundan çekindikleri için operasyonu desteklediklerini söylüyorlar. Ama hemen sonrasında operasyona etmedikleri laf kalmıyor. Destek veriyormuş gibi yapıp aslında köstek oluyorlar.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: (Öztürk Yılmaz'ın) Ettiği hakaretle tam da kendini tanımlayan bu zat, seviyesizliğini ortaya koymuştur. 'Cumhurbaşkanı olmanın vasfını kaybetmiştir.' gibi sözler, terbiye yoksunu bir siyasetçinin edep sınırlarını aşan sözleridir. Bu kişiye siyasetçi demeye dahi dilim varmıyor. Öztürk Yılmaz evvela Dışişleri Bakanımızca kendisine yöneltilen ve tam da yalaka sözünün içeriğini dolduran iddialara cevap vermelidir.
AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz: Afrin Operasyonu'nun meşruiyetini tartışmaya açmaya çalışmak PYD'ye örtülü destek verip bölücü terör örgütlerine açık destek veren ABD'nin tezlerini savunmaktır.

BOZDAĞ'DAN PROVOKASYON UYARISI
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Zeytin Dalı Harekâtı sırasında yapılacak provokasyonlar, tahrikler, algı operasyonları, yalanlar ve iftiralara karşı uyanık ve dikkatli olmalıyız. Resmi açıklamalar ve resmi makamlarca teyit edilmiş haberler dışındaki açıklamalara ve haberlere itibar etmemeliyiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Destekliyormuş gibi davranıp köstek oluyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN