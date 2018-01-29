Şehit Özalkan'ın vasiyeti için ilk kazma vuruldu

Ülkü Ocakları'ndan yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine Telafer'e giden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz,söz konusu okulu yapabilmek için çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından, anaokulu için tahsis edilen 3 bin 500 metrekarelik arsa, Kılavuz tarafından teslim alındı.

Arsanın alınması sonrasında iş makinaları eşliğinde, şehidin vasiyetini yerine getirmek üzere ilk kazmayı vuran Kılavuz, inşaat alanındaki tabelaya "Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu İnşaatı" yazdı.

Kılavuz, yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda, şehit Özalkan'ın vasiyetini yerine getirmek için Türkmeneli'nde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

"TÜRK MİLLETİNİN GELECEĞİ OLACAK"

Anaokulunun, yaklaşık 350 öğrenci kapasiteli olacağını belirten Kılavuz, "Binasının inşasına bir an evvel başlayıp, yapımını hızla gerçekleştireceğimiz anaokulunda binlerce Türkmen balası, tıpkı şehidimiz gibi vatan, bayrak, din ve millet aşkıyla yetişecektir. Bu eğitim yuvasından yetişen yavrularımız inanıyoruz ki Telafer'in, Türkmeneli'nin ve Türk milletinin geleceği olacaktır." ifadelerini kullandı.

Özalkan'ı şehit eden, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainler ve arkalarındaki karanlık odakların, karşılarında binlerce Musa'yı, Mehmet'i bu memleketi yüceltmeye and içmiş olarak bulacağını vurgulayan Kılavuz, Bahçeli'ye, ülkücülere ve büyük Türk milletine teşekkür etti.