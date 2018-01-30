Eski istihbarat başkanının istifasında "YPG'ye destek" iddiası

Ülkede Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesi, eski başkan Testelmans'ın, Genelkurmay Başkanı Marc Compernol ve Savunma Bakanı Steven Vandeput'a bilgi vermeden, YPG ile bağlantı kurduğunu yazdı.

Haberde, Suriye ve Irak'taki Belçikalı savaşçılar hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan Testelmans'ın, anlaşma çerçevesinde, YPG üyelerine Kuzey Irak'ta iki seanslık eğitim programı düzenlediği ve muharebe kıyafeti sağladığı aktarıldı.

Ayrıca haberde, Testelmans'ın geçen sene haziran ayında istifa etmesinde YPG ile yaptığı anlaşmanın etkisi olabileceği iddia edildi.

SUÇLAMALAR BASINA SIZDI

İstihbarat birimi çalışanlarının kendisine yönelik suçlamalar içeren mektubunun basına sızdırılmasının ardından istifasını sunan Testelmans'ın, YPG ile yaptığı anlaşmayı gizli tutmasının istifasına yol açtığı değerlendirildi.

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Haziran ayında istihbarat biriminin 8 çalışanının, Savunma Bakanı Vandeput'a yolladığı şikayet mektubunun basına sızdırılmasının ardından Testelmans istifa etmişti.

Testelmans, "Sorunu çözmek için tek bir seçenek var, o da benim istifa etmem. Ancak bu şekilde tekrar sükuneti sağlarız." açıklamasında bulunmuştu.

Adiv çalışanları yazdıkları mektupta, istihbarat biriminin iç çalışmalarındaki rekabet sonucu yanlış bilgi paylaşımı yapıldığını iddia etmiş, bu durumun diğer kamu kuruluşlarıyla çalışmayı engellediği ve uluslararası müttefikler nezdinde karmaşaya yol açtığı ileri sürülmüştü. Çalışanlar, mektupta açıkça Testelmans'ın durumdan sorumlu olduğunu iddia etmişti.