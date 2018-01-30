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'ndan Türkiye Tabipler Birliği'ne tam destek

CHP Genel Başkanı Kemal partisinin grup toplantısında teröre destek veren Türkiye Tabipler Birliği'ne tam destek verdi.

Giriş Tarihi: 30.1.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 14:57
Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye Tabipler Birliği'ne tam destek

Türkiye sınırını terör örgütlerinden temizlemek için 20 Ocak'ta düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırı geçti. Mehmetçik Afrin'in merkezine doğru adım adım ilerlerken, Türkiye Tabipler Birliği, operasyonların durması çağrısında bulunmuştu...

11 GÖZALTI

YPG'li teröristleri ve Kandil'i mutlu eden bu açıklamadan sonra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Türk Tabipler Birliği'nin 11 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıktı.

CHP POLİSTEN ÖNCE GİTTİ

Terör sevici doktorlar hakkında alınan gözaltı kararı, CHP'de büyük bir rahatsızlığa neden oldu. CHP milletvekilleri, TTB'nin önüne giderek gözaltı işlemlerine engel olmaya çalıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TTB'YE TAM DESTEK

CHP Genel Başkanı Kemal , TTB'nin basın açıklamasının tam metnini okuyarak; "İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilir" sözleriyle Mehmetçiğin Afrin Operasyonu'nu itibarsızlaştırmaya çalışan Türkiye Tabipler Birliğine tam destek verdiğini belirtti.

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Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye Tabipler Birliği'ne tam destek
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