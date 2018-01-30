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Terör sevicilere nefes aldırılmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de gerçekleştirdiği terörü süpürme operasyonunu karalayıcı ve terörü övücü paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere bir operasyonda ’da yapıldı. 11 şüpheliden 10’u gözaltına allındı. Bir şüphelide ruhsatsız silah ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 13:40
Terör sevicilere nefes aldırılmıyor

'da terör örgütü 'nın propagandasını yaptıkları hatta daha ileri giderek Afrin operasyonu ile masum sivillerin sözde katledildiğini belirten paylaşımlar yaparak yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti aleyhine algı operasyonları yapmaya çalıştıkları tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI!

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 11 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemi uygulandı.

10 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüpheli adresinde bulunamadı. Yapılan arama işlemleri sırasında bir adet ruhsatsız tabanca bulundu. Ayrıca bu tabancaya ait şarjör ve mermiler de ele geçirildi.

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Terör sevicilere nefes aldırılmıyor
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