Terör sevicilere nefes aldırılmıyor

Tekirdağ'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları hatta daha ileri giderek Afrin operasyonu ile masum sivillerin sözde katledildiğini belirten paylaşımlar yaparak yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti aleyhine algı operasyonları yapmaya çalıştıkları tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI!

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 11 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemi uygulandı.

10 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüpheli adresinde bulunamadı. Yapılan arama işlemleri sırasında bir adet ruhsatsız tabanca bulundu. Ayrıca bu tabancaya ait şarjör ve mermiler de ele geçirildi.