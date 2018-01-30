Yöntem aynı ihanet aynı

CHP'DE AFRİN TAKİYESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işgal altında tuttuğu Afrin'den Türkiye'ye bir yılda 700'ün üzerinde roketli saldırı yapan PKK/PYD'li teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na hazırlanılırken "Afrin'e operasyon yapılmamalı" demişti. Bunu söylerken de Rusya'nın Suriye hava sahasını açmayacağını düşünüyordu. Ancak beklentisi gerçekleşmedi, harekat başladı.

BAŞARIYI GÖLGELEME KARARI

Güneş Gazetesi'nin haberine göre; Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı'na başlaması üzerine cılız bir sesle operasyona destek verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonunun başlamasıyla birlikte partisinin yönetici kadrosuyla bir araya geldi. Bu toplantıda CHP'nin tavrı belirlendi. Afrin'e yapılan operasyondan duyulan rahatsızlık terör sevici vekiller tarafından o toplantıda gündeme getirildi. Kılıçdaroğlu ise "Operasyona karşı bir tavır içinde olmak bizi bitirir. Dolaylı yollardan bu operasyona cephe alarak başarıyı gölgelemeliyiz" dedi.

SİYASETE ÇEKMEYE KALKIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu, hemen ardından da "Hiç milli silahımız yok" iftirasını ortaya attı. Son olarak da tıpkı CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz gibi ÖSO'yu hedef alıp, "Afrin operasyonunda başarı AK Parti'nin değil TSK'nın" diyerek tuhaf bir çıkış yaptı. Türkiye'nin yekvücut olduğu Zeytin Dalı Harekatı'nı siyasi tartışmaya çevirmeye kalkıştı.

KİRLİ PLAN DEŞİFRE OLDU Bu çıkışın nedeniyle CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker'in New York Times'a verdiği röportajla ortaya çıktı. Perker, o röportajda Afrin'e yönelik operasyona karşı olduklarını, ancak oluşan milli duyarlılık nedeniyle bunu söyleyemediklerini anlattı. Halkın tepkisinden çekindiklerini söyledi.

AYNEN 15 TEMMUZ TAKTİĞİ

Kılıçdaroğlu, aynı taktiği FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde de uygulamıştı. O gece darbecilerle anlaşarak Atatürk Havalimanı'ndan kaçan, Bakırköy'de saklandığı evde olan biteni televizyondan izleyen Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'un ardından kısa bir süre darbeye karşıymış gibi görünmüştü. Kılıçdaroğlu, sonrasında ise darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyerek, darbecileri 'onurlu' ilan ederek, demokrasi kahramanlarına dil uzatarak o şanlı mücadeleyi karalamak için topyekun saldırı başlatmıştı.

MEHMETÇİK'LE OMUZ OMUZA ÇARPIŞANLARA 'İT SÜRÜSÜ' DEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın ÖSO'yu hedef alan ifadelerinden sonra Eren Erdem de hakaretler yağdırdı. Erdem "ÖSO kimdir ya, kimdir bu çapulcu sürüsü, kimdir bu it sürüsü? Kimler bunları beslemiş? Kimler bunları bu hale getirmiş?" dedi.

Şimdilik 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek veriyormuş gibi görünen Kılıçdaroğlu, bir süre sonra başarılı operasyonu karalamak için düğmeye basacak.

İhanet taktiğini CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker deşifre etti.

Öztürk Yılmaz, ÖSO'yu terör örgütü ilan etmişti.

Kılıçdaroğlu, aynı taktiği 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da uygulamıştı.

TANRIKULU'DAN TERÖR SEVİCİLERE DESTEK

CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, Mehmetçik'e destek pankartı taşımamak için sahaya çıkmayan Amedspor'a destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği operasyondan rahatsız olan Amedspor, 'Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız' yazılı pankartla sahaya girmemek için Sivas Belediyespor'la yapacağı maça çıkmadı. Büyük tepki toplayan Amedspor'a tek destekse CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hangi futbol takımının taraftarları 2.5 sezonda 41 deplasman müsabakasında Spor Güvenlik Kurulları kararıyla seyircisiz oynama cezasıyla karşılaşabilir" ifadesini kullanarak, olan bitenden AK Parti hükümetini sorumlu tuttu.