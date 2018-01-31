Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hüsrana doymayan Barzani'den Afrin çıkışı

Hüsrana doymayan Barzani'den Afrin çıkışı

'ta yapmak istediği gayrimeşru referandumun ardından büyük hüsrana uğrayan bu sefer de kafayı Afrin'e taktı. parlamentosu, Türkiye'nin Afrin'de terör örgütü ve 'a karşı gerçekleştirdiği operasyonu hakkında açıklama yayınladı.

Giriş Tarihi: 31.1.2018 10:42
Hüsrana doymayan Barzani'den Afrin çıkışı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO birlikleriyle beraber düzenlediği Harekatı, 12. gününe girdi. Adım adım Afrin'e doğru ilerleyen Türk askeri ile ÖSO birlikleri, çevre köyleri terörden arındırmaya başladı.

AFRİN GÜNDEMİYLE IKBY PARLAMENTOSUNU TOPLADI

Parlamentosu dün Afrin gündemiyle toplandı. Parlamento TSK'nın Afrin'e düzenlediği operasyonu kınadığını açıkladı.

BM'DEN ACİL TAVIR TALEBİNDE BULUNDU

Parlamentonun yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan Zeytin Dalı operasyonuna karşı acil tavır talebinde bulunuldu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklama yapan , operasyonların durmasını istemişti.

IKBY gayrimeşru referandumun bedelini ağır ödüyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hüsrana doymayan Barzani'den Afrin çıkışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN