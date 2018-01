Vatanımız için dimdik ayaktayız

BUGÜN NELER OLDU

PYD-YPG'li teröristlerin Afrin'den attığı kalleş roketin isabet ettiği Kilis Çalık Camisi 'nde şehit olan terzi Muzaffer Aydemir'in (84) dedesinin de Çanakkale şehidi olduğu öğrenildi.Şehit olmadan 27 saat önce "Keşke beni de askere alsalar. Ben de şehit olsam" diyen Aydemir'in hem şehit torunu hem de şehit çocuğu olan üç evladı vatan için kendilerinin de seve seve şehit olacaklarını söyledi."Zeytin Dalı" harekatı başladığında çocuklarına "Keşke genç olsaydım. Asker olsaydım da şehit düşseydim" diyen Aydemir, şehit olmadan 27 saat önce Kilis Çarşı'daki iş yerini ziyaret eden Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'a "Keşke şehit olsam" demişti.Doğma-büyüme Kilisli olan Aydemir'in üç çocuğu "Vatan, millet, devlet sağ olsun. Allah devletimizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin" diyor.Muzaffer Aydemir'in oğlu Ahmet Zafer Aydemir, "Babam bizlere hep 'Devletimiz sağ olsun. Allah askerlerimizi başımızdan eksik etmesin' derdi. Bizler de aynı düşüncedeyiz. Babasız, anasız yaşanır ama vatansız asla yaşanmaz. İşte milyonlar gibi vatan bizler için de bu anlama geliyor. Bu nedenle biz Muzaffer Aydemir'in iki oğlu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılarak şehit olmaya hazırız. Dedemiz gibi babamız d gurur duyduğumuz şehit soyumuzu devam ettirdi. Bundan sonra da devam ettirmeye hazırız" dedi.Muzaffer Aydemir'in oğlu Ahmet Zafer Aydemir, kızı Gülendam Sağıroğlu ve 33 yaşındaki damadı Yılmaz Yalçın "Dimdik ayaktayız. Şehit olmaya hazır şehit evlatları ve bir Çanakkale şehidinin torunları olarak gururluyuz. Türk milletinin her bir bireyi gibi bizler de her şartta ve koşulda devletimizin, Mehmetçiğimizin yanındayız. Vatanımızın bir karış toprağına kurban oluruz. Gönüllü olarak devletimizin huzurundayız. Vatanımız ve bayrağımız için gözümüzü kırpmadan can vermeyi göze alıyoruz. Millet olarak yılmayacağız, yıkılmayacağız. Babamız o gün orada şehit olacağını bilse bile hiç düşünmeden o camiye gider ve namazını kılardı. Tıpkı şehit olacağını bilerek askere giden kahramanlar gibi" diye konuştu.