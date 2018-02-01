Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Burseya Dağı'nda yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti!

Burseya Dağı'nda yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti!

Burseya Dağı’na sızmaya çalışan ’li teröristler, () tarafından tünellerde yakalandı. Yakalanan teröristler sorgularında çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 1.2.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 15:42
Burseya Dağı'nda yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti!

Burseya Dağının teröristlerden temizlenmesinin ardından tünellerden dağa sızmaya çalışan 'li teröristler, () güçlerine bağlı askerler tarafından yakalandı. Burseya Dağı'nda yakalanan 3 PYD'li terörist, ardından ÖSO karargahına getirildi. Elleri arkada yüz üstü yere yatırılan teröristlerin ağladıkları görüldü. Karargahta sorguları yapılan 'li 3 terörist, sorgulama sırasında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Afrin'de teslim olan teröristlerden kan donduran ifadeler!



BABASINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞLER

Sorguda çok çarpıcı ifadelere yer veren teröristler, YPG'ye nasıl katıldıklarını anlattı. YPG'lilerin babasını öldürmekle tehdit ettiklerini söyleyen terörist şu ifadeleri kullandı: "Ben keyfimden YPG'ye katılmadım, onlar beni zorla getirdiler. Babama 'oğlun gelmezse seni öldüreceğiz' demişler"



"ARKADAŞLAR YABANCILAR DA VAR DİYOR"

Sorgulanan diğer terörist de, "YPG'ye ailenizden birisi katılacak" diye tehdit edildiklerini söyleyerek, "Ben köyümde oturuyorum. 'Ya sen ya kız kardeşin ya baban, ailenden bir kişi YPG'ye katılacaksınız' dediler" ifadelerini kullandı. Terörist, YPG içinde yabancı uyruklu terörist olduğunu arkadaşlarından duyduğunu söyledi.

Son Dakika Haberi: Zeytin Dalı Harekatı’nda 13. Gün!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Burseya Dağı'nda yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN